به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدنبی شهیکی، معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، صبح روز شنبه اول آذرماه، در نشست خبری به تشریح برنامه‌ها و اقدامات اخیر این معاونت در حوزه‌ی فناوری و نوآوری پرداخت.

‎وی با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت پارک‌های علم و فناوری اظهار کرد: فناوری‌پارک‌ها باید از استانداردهای پارک‌های نسل اول و دوم فاصله بگیرند و به سمت ارائه خدمات ارزش‌آفرین حرکت کنند. برای تحقق این هدف، تقویت شبکه پشتیبان و خدمات با ارزش افزوده در دستور کار قرار دارد و در این راستا ۱۴ کارگزار پشتیبان فعال خواهند شد.

‎شهیکی افزود: یکی از اولویت‌های اصلی، ارتقای ظرفیت خدمات اقتصادی و مالی پارک‌ها است تا کیفیت تصمیم‌گیری‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری و مدیریت فناوری افزایش یابد.

‎وی توضیح داد: در فاز نخست، برنامه‌های کارگزاری با ۱۶ اسکان شبکه شکل می‌گیرد، اما هدف ما در دو سال آینده، توسعه این ظرفیت‌ها در ۳۰ استان کشور است. مدل استان تهران نیز به صورت متفاوتی طراحی شده است.

‎معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم در ادامه به ضرورت تقویت زیرساخت‌های فیزیکی و فناوری پارک‌ها اشاره کرد و گفت: حدود ۱۱ پارک نیازمند بهبود زیرساخت‌ها هستند و اقدامات متعددی طی ماه‌های اخیر برای رفع این نیازها انجام شده است. امیدواریم تا دو سال آینده تمام پارک‌ها بتوانند در سطح قابل قبول خدمات حرفه‌ای ارائه کنند.

‎وی همچنین بر اهمیت یکپارچه‌سازی خدمات و پلتفرم‌های مختلف حوزه معاونت فناوری تأکید کرد و گفت: هدف ما ایجاد یک سامانه یکپارچه است تا خدمات متنوع معاونت به‌صورت منسجم ارائه شود.

‎شهیکی با بیان اهمیت جریان‌سازی نوآوری، افزود: نوآوری باید در سطوح مختلف، از برنامه‌های روستایی تا سطح ملی، شکل گیرد. از جمله برنامه‌های شاخص می‌توان به جشنواره شیخ بهایی و رویداد ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد.

‎وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات عملیاتی معاونت در حوزه سرمایه‌گذاری و آموزش اشاره کرد و گفت: مدرسه اشتغال فناوری در پنج استان راه‌اندازی شده و برنامه ملی آموزش فناوری نیز با تقویم آموزشی یک‌ساله در حال اجراست تا نسل جوان با فرصت‌ها و چالش‌های فناوری آشنا شوند.

وی با اشاره به تعداد پارک‌های علم و فناوری گفت: اکنون ۵۸ پارک علم و فناوری در کشور فعال است که ۱۸ پارک مربوط به دانشگاه‌های سراسر کشور می‌باشد. علاوه بر این، ۲۹۵ واحد رشد فعال و ۲۳ پردیس فناوری با هدف ارتقای ارتباط دانشگاه و صنعت راه‌اندازی شده است.

شهیکی افزود: تاکنون مشارکت و تعامل با صندوق‌های پژوهش و فناوری افزایش یافته است تا خدمات حرفه‌ای‌تر به فارغ‌التحصیلان مستقر در پارک‌ها ارائه شود.

وی درباره برنامه‌های توسعه‌ای معاونت تصریح کرد:بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، شش پارک جدید در دست راه‌اندازی است که حوزه‌های زیست‌فناوری، هوش مصنوعی و معدن جزو محورهای اصلی این پارک‌ها خواهند بود.

او به برنامه دستیار فناور اشاره کرد و گفت: این پروژه از دو سال پیش توسط معاونت آغاز شده بود و مدل اولیه آن طراحی خوبی داشت، اما در مرحله اجرا و پیاده‌سازی با برخی مشکلات مواجه شد و نتوانست جریان شکل‌گیری کارآموزی فناور در واحدهای فناور را به طور کامل فراهم کند. در دوره جدید، این برنامه به صورت هدفمند طراحی و استانداردسازی شده است و مشخص شده که چه واحدهای فناوری و دانش‌بنیان می‌توانند پذیرای حضور دستیار فناور باشند. پروژه دستیار فناور یکی از اولویت‌های اصلی معاونت است و اجرای آن ادامه خواهد داشت.

شهیکی در ادامه درباره بودجه پارک‌های علم و فناوری گفت: بودجه پارک‌ها تفکیک شده است؛ پارک‌های منطقه‌ای و استانی دارای ردیف بودجه مستقل هستند، در حالی که پارک‌های دانشگاهی زیر مجموعه دانشگاه‌ها بوده و بودجه آن‌ها به صورت کلان و یکپارچه تخصیص می‌یابد. این رویه مطابق با راهبردهای سازمان برنامه و بودجه است.

وی همچنین به چالش کاهش ورودی ایده‌ها در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: کاهش تعداد دانشجویان تأثیر مستقیم بر ورودی پارک‌های علم و فناوری داشته است. معاونت با طراحی چند طرح، بستر ورود دانشجویان علاقه‌مند به کارآفرینی و فناوری را فراهم کرده است. در این طرح ها، دانشجویان ابتدا با مباحث تولید و سپس با مباحث ایده‌پردازی، تیم‌سازی و تجاری‌سازی آشنا می‌شوند تا بتوانند استارتاپ‌های خود را در حوزه تخصصی خود شکل دهند.

