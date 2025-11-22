خبرگزاری کار ایران
مصرف آنتی‌بیوتیک در ایران ۳.۵ برابر دیگر کشورها
سرپرست گروه ارزیابی فناوری سلامت و مطالعات اقتصادی سازمان غذا و دارو گفت: میزان مصرف آنتی‌بیوتیک در ایران در سال ۱۴۰۳ حدود ۳.۵ برابر سایر کشورها اعلام شد.

به گزارش ایلنا، آزیتا نبی‌زاده  ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: ایران در میان ۶۵ کشور رتبه نخست مصرف آنتی‌بیوتیک را دارد. 

وی ادامه داد: مصرف غیر منطقی آنتی‌بیوتیک‌ها مقاومت میکروبی را افزایش می‌دهد و این امر نیازمند سیاست‌های دقیق و مدیریت پایش مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها است. 

به گزارش ایفدانا، نبی‌زاده بر استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و تحلیل دقیق داده‌ها برای پایش تجویز دارو تأکید کرد و گفت: کاهش مصرف غیرضروری و افزایش آگاهی و آموزش عموم مردم می‌تواند اثرات مثبت طولانی مدت بر سلامت جامعه داشته باشد.

 

