مصرف آنتیبیوتیک در ایران ۳.۵ برابر دیگر کشورها
سرپرست گروه ارزیابی فناوری سلامت و مطالعات اقتصادی سازمان غذا و دارو گفت: میزان مصرف آنتیبیوتیک در ایران در سال ۱۴۰۳ حدود ۳.۵ برابر سایر کشورها اعلام شد.
به گزارش ایلنا، آزیتا نبیزاده ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: ایران در میان ۶۵ کشور رتبه نخست مصرف آنتیبیوتیک را دارد.
وی ادامه داد: مصرف غیر منطقی آنتیبیوتیکها مقاومت میکروبی را افزایش میدهد و این امر نیازمند سیاستهای دقیق و مدیریت پایش مصرف آنتیبیوتیکها است.
به گزارش ایفدانا، نبیزاده بر استفاده از فناوریهای اطلاعاتی و تحلیل دقیق دادهها برای پایش تجویز دارو تأکید کرد و گفت: کاهش مصرف غیرضروری و افزایش آگاهی و آموزش عموم مردم میتواند اثرات مثبت طولانی مدت بر سلامت جامعه داشته باشد.