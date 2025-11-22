هشدار وزارت بهداشت درباره افزایش مقاومت میکروبی در کشور
معاونت بهداشت وزارت بهداشت با تأکید بر نقش مهم آموزش و ارتقای سلامت در پیشگیری از مقاومت میکروبی اعلام کرد: مقاومت میکروبی امروز یکی از جدیترین تهدیدهای سلامت است و سالانه بیش از ۱.۲۷ میلیون مرگ مستقیم و حدود ۵ میلیون مرگ مرتبط در جهان ایجاد میکند. در صورت بیتوجهی، این رقم تا سال ۲۰۵۰ به ۱۰ میلیون مرگ خواهد رسید.
به گزارش ایلنا، براساس اعلام معاونت بهداشت وزارت بهداشت، ایران بالاترین میزان مصرف داروهای ضدمیکروبی را میان ۶۲ کشور دارد. مطالعات داخلی نیز شیوع خوددرمانی با آنتیبیوتیک را بین ۲۱ تا ۸۶ درصد گزارش کردهاند؛ در حالیکه بسیاری از علائم مانند گلودرد، آبریزش بینی، سرفه و تب منشأ ویروسی دارند و نیازی به آنتیبیوتیک ندارند. در بخش زیادی از موارد نیز داروهای باقیمانده در منزل بهطور خودسرانه مصرف میشود.
معاونت بهداشت هشدار داد: ادامه این روند باعث سختتر شدن درمان عفونتها و افزایش هزینههای درمان خواهد شد. مقاومت نسبت به داروهای ضروری مانند کارباپنم در میکروبهای بیمارستانی به سطح نگرانکنندهای رسیده است؛ از جمله ۹۲ درصد در آسینتوباکتر، ۶۰ درصد در سودومونا و ۵۶ درصد در کلبسیلا.
این معاونت مهمترین اصول مصرف صحیح داروهای ضدمیکروبی را چنین برشمرد: مصرف دارو فقط با تجویز پزشک، تکمیل دوره درمان، عدم استفاده از داروهای باقیمانده، و پرهیز از مصرف آنتیبیوتیک در بیماریهای ویروسی مانند سرماخوردگی، کرونا و آنفلوانزا. همچنین شستوشوی دستها، رعایت بهداشت غذایی، واکسیناسیون و پوشاندن دهان و بینی هنگام عطسه از نکات کلیدی پیشگیری از انتقال عفونتهاست.
به گزارش وبدا، معاونت بهداشت تأکید کرد: مقاومت میکروبی میتواند بسیاری از اقدامات درمانی مانند جراحی، شیمیدرمانی و پیوند اعضا را با خطر جدی روبهرو کند و ضروری است مردم از مصرف خودسرانه آنتیبیوتیک بهطور کامل خودداری کنند.