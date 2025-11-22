خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان امدادونجات:

عملیات مهار آتش‌سوزی در الیت همچنان ادامه دارد

عملیات مهار آتش‌سوزی در الیت همچنان ادامه دارد
رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر، از تداوم عملیات امدادی و پشتیبانی این سازمان در آتش‌سوزی بزرگ جنگل‌های منطقه الیت شهرستان چالوس خبر داد.

به گزارش ایلنا، بابک محمودی رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر، گفت: این حادثه از ساعت ۸ صبح ۱۹ آبان‌ماه و از طریق تماس‌های مردمی‌با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات EOC جمعیت هلال احمر و شعبه چالوس گزارش شد. بلافاصله هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط انجام شد و تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر از شعبه چالوس و پایگاه کندوان به منطقه اعزام شدند.

وی افزود: به دلیل گستردگی آتش‌سوزی، در همان ساعات اولیه، دو فروند بالگرد سپاه و هوانیروز ارتش برای پشتیبانی از عملیات اطفا وارد منطقه شدند. همچنین از تاریخ ۱۹ تا ۲۰ آبان چند تیم عملیاتی اعزام شدند.

محمودی ادامه داد: با توجه به شرایط حادثه، از ۲۵ آبان روند اعزام تیم‌ها افزایش یافت و تا این لحظه مجموعاً ۱۷ تیم امدادی شامل ۶۴ نیروی عملیاتی در منطقه حضور یافته‌اند.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر بیان داشت: در روز ۲۷ آبان، یک فروند بالگرد هلال‌احمر از ساعت ۱۲:۴۰ تا ۱۸:۴۰ در عملیات حضور و آبگیری و تخلیه آب را انجام داد. در روز ۲۸ آبان نیز همین بالگرد از ساعت ۷ صبح تا ۱۹ توانست ۷ مرحله آبگیری و تخلیه آب در نقاط بحرانی حریق انجام دهد.

محمودی درباره خدمات درمانی ارائه‌شده اظهار داشت: در جریان این حادثه تاکنون ۵ نفر دچار آسیب شده‌اند؛ ۴ نفر توسط تیم‌های امدادی به صورت سرپایی درمان شده‌اند و یک مصدوم دچار تنگی نفس نیز توسط آمبولانس پایگاه کندوان منتقل و سپس تحویل اورژانس شده است.

وی بیان کرد: جمعیت هلال‌احمر در فاز پشتیبانی عملیات، حجم قابل‌توجهی از اقلام امدادی شامل ۱۲۴ تخته پتو، ۵ دستگاه چادر امدادی، انواع کنسروجات ۷۱۲ عدد، ۸ گیت بطری آب معدنی ۲۴۹ عدد، ۲۱۴۶ قرص نان، ۱۱۹ بسته پنیر، خرما، ماسک، نوشیدنی قطره چشمی و سایر اقلام را میان تیم‌های عملیاتی و نیروهای حاضر توزیع کرده است.

بابک محمودی با تأکید بر هماهنگی کامل دستگاه‌ها گفت: عملیات اطفا با حضور نیروهای هلال‌احمر، منابع طبیعی، آتش‌نشانی، مدیریت بحران، سپاه، نیروی انتظامی، هیئت‌های ورزشی و نیروهای مردمی همچنان ادامه دارد.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر در تشریح ناوگان و تجهیزات عملیاتی گفت: برای این حادثه، ناوگان و تجهیزات گسترده‌ای از سوی جمعیت هلال‌احمر به منطقه اعزام شده است که از آغاز حادثه تاکنون در عملیات حضور فعال داشته‌اند.

محمودی در خاتمه اظهار داشت: عملیات مهار آتش‌سوزی در منطقه الیت همچنان ادامه دارد و تیم‌های امدادی هلال‌احمر تا پایان کامل عملیات در منطقه مستقر خواهند ماند.
