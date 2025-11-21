خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون وزیر کشور مطرح کرد؛

ایجاد شبکه تعاملی بین سمن‌ها یک ضرورت است

ایجاد شبکه تعاملی بین سمن‌ها یک ضرورت است
کد خبر : 1716996
لینک کوتاه کپی شد.

اولین نشست سمن‌های صلح‌محور به منظور نقش‌آفرینی بیشتر در جامعه مدنی با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در ادامه سلسله نشست‌های سازمان امور اجتماعی کشور با سمن‌ها، اولین نشست سمن‌های صلح‌محور به منظور بررسی فرصت‌ها و راهکارهای نقش‌آفرینی بیشتر آنان در جامعه مدنی با حضور سید محمد بطحایی معاون وزیر کشور و جمعی از مدیران این سمن‌ها برگزار شد. 

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در این نشست گفت: رویکرد ما در دولت وفاق ملی حمایت و تسهیل فعالیت سمن‌های مردم نهاد در عرصه‌های مختلف اجتماعی است. 

بطحایی با اشاره به این که باید تلاش کنیم به جای برخی نگاه‌های تنگ‌نظرانه پل ارتباطی بین سمن‌ها بایکدیگر باشیم خاطرنشان کرد: ایجاد شبکه تعاملی بین سمن‌ها با هدف مدیریت دانش، تبادل تجربیات و مداخله‌های هدفمند یک ضرورت است. 

معاون وزیر کشور با بیان این که نشست‌های چهره به چهره به صورت موضوعی با سمن‌ها ادامه خواهد داشت تصریح کرد: سمن‌های تخصصی صلح‌محور، هم در عرصه‌های بین‌الملل می‌توانند با ابتکار عمل در معرفی فرهنگ غنی صلح دوستی ملت ایران به جهانیان نقش‌آفرینی کنند و هم در عرصه داخلی به عنوان مرمت‌کننده اجتماعی در امیدآفرینی و تاب‌آوری جامعه به سازمان امور اجتماعی و دولت کمک کنند. 

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور،  در این نشست، مدیران و اعضای سمن‌های حاضر در جلسه، گزارشی از اقدامات، پروژه‌ها و دستاوردهای خود را ارائه و مجموعه‌ای از پیشنهادها و مطالبات خود را در حوزه‌های فرهنگ‌سازی صلح، آموزش، ارتقای مشارکت‌های مردمی، رفع موانع اداری و تسهیل‌گری فعالیت‌های داوطلبانه مطرح کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب