معاون وزیر کشور مطرح کرد؛
ایجاد شبکه تعاملی بین سمنها یک ضرورت است
اولین نشست سمنهای صلحمحور به منظور نقشآفرینی بیشتر در جامعه مدنی با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در ادامه سلسله نشستهای سازمان امور اجتماعی کشور با سمنها، اولین نشست سمنهای صلحمحور به منظور بررسی فرصتها و راهکارهای نقشآفرینی بیشتر آنان در جامعه مدنی با حضور سید محمد بطحایی معاون وزیر کشور و جمعی از مدیران این سمنها برگزار شد.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در این نشست گفت: رویکرد ما در دولت وفاق ملی حمایت و تسهیل فعالیت سمنهای مردم نهاد در عرصههای مختلف اجتماعی است.
بطحایی با اشاره به این که باید تلاش کنیم به جای برخی نگاههای تنگنظرانه پل ارتباطی بین سمنها بایکدیگر باشیم خاطرنشان کرد: ایجاد شبکه تعاملی بین سمنها با هدف مدیریت دانش، تبادل تجربیات و مداخلههای هدفمند یک ضرورت است.
معاون وزیر کشور با بیان این که نشستهای چهره به چهره به صورت موضوعی با سمنها ادامه خواهد داشت تصریح کرد: سمنهای تخصصی صلحمحور، هم در عرصههای بینالملل میتوانند با ابتکار عمل در معرفی فرهنگ غنی صلح دوستی ملت ایران به جهانیان نقشآفرینی کنند و هم در عرصه داخلی به عنوان مرمتکننده اجتماعی در امیدآفرینی و تابآوری جامعه به سازمان امور اجتماعی و دولت کمک کنند.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، در این نشست، مدیران و اعضای سمنهای حاضر در جلسه، گزارشی از اقدامات، پروژهها و دستاوردهای خود را ارائه و مجموعهای از پیشنهادها و مطالبات خود را در حوزههای فرهنگسازی صلح، آموزش، ارتقای مشارکتهای مردمی، رفع موانع اداری و تسهیلگری فعالیتهای داوطلبانه مطرح کردند.