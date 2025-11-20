خبرگزاری کار ایران
برگزاری دوره تخصصی توان افزایی نیروهای واکنش سریع هلال احمر

چهارمین دوره توان‌افزایی تیم‌های واکنش سریع جمعیت هلال‌احمر به میزبانی خراسان شمالی آغاز شد.

به گزارش ایلنا، معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی گفت: در این دوره، تیم‌هایی از استان‌های گلستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و سمنان حضور دارند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، به گفته ابراهیم صارمی، برگزاری این دوره با هدف افزایش توان عملیاتی، مهارت افزایی و آمادگی برای مقابله با حوادث نوظهور انجام می‌شود و شرکت‌کنندگان با استفاده از امکانات و تجهیزات نوین امدادی آموزش می‌بینند و تمرین‌های تخصصی را پشت سر می‌گذارند.

صارمی افزود: در این دوره ۱۳۰ نفر شرکت‌کننده در قالب دو گروه تا یکشنبه هفته آینده آموزش‌ها و تمرین‌های خود را ادامه خواهند داد.

 
 

 

