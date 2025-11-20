برگزاری دوره تخصصی توان افزایی نیروهای واکنش سریع هلال احمر
چهارمین دوره توانافزایی تیمهای واکنش سریع جمعیت هلالاحمر به میزبانی خراسان شمالی آغاز شد.
به گزارش ایلنا، معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی گفت: در این دوره، تیمهایی از استانهای گلستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و سمنان حضور دارند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، به گفته ابراهیم صارمی، برگزاری این دوره با هدف افزایش توان عملیاتی، مهارت افزایی و آمادگی برای مقابله با حوادث نوظهور انجام میشود و شرکتکنندگان با استفاده از امکانات و تجهیزات نوین امدادی آموزش میبینند و تمرینهای تخصصی را پشت سر میگذارند.
صارمی افزود: در این دوره ۱۳۰ نفر شرکتکننده در قالب دو گروه تا یکشنبه هفته آینده آموزشها و تمرینهای خود را ادامه خواهند داد.