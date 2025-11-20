دستگیری سارقان مسلح خودروهای پرشیا در تهران

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمد افشار در توضیح بیشتر گفت: همکارانم در کلانتری ۱۳۳ شهرزیبا بامداد روز گذشته گزارش سرقت یک خودرو را دریافت کردند و برای بررسی وارد صحنه جرم شدند.

وی افزود: از آنجایی که این خودرو مجهز به ردیاب(جی پی اس) بود، مأموران مسیر حرکت خودرو را پیدا کرده و عملیات دستگیری آغاز می شود.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: مأموران به خودروی سرقتی دستور توقف دادند؛ اما سارقان توجهی نکردند و تعقیب و گریز آغاز شد. در همین حین مأموران متوجه شدند خودروی دیگری این خودرو را اسکورت می‌کند و به همین دلیل از سایر کلانتری‌ها نیز به پشتیبانی این مأموریت اضافه می شوند.

افشار گفت: سرانجام دو سارق که در خودروی سرقتی بودند دستگیر می شوند اما سارق سوم با خودروی دیگر موفق به فرار می شود که دستگیری وی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: با انجام تحقیقات بیشتر مشخص شد که این دوتا سارق هردو سوابق متعدد سرقت مسلحانه داشته‌اند و از این خودروهای سرقتی بعد از تغییر پلاک، در امر قاچاق بری استفاده می‌کردند.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ گفت: از این سارقان سه دستگاه خودروی سرقتی و دو قبضه سلاح گرم کشف شد.

انتهای پیام/