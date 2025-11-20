خبرگزاری کار ایران
پدر انکولوژی و پیوند مغز استخوان کشور:

مصرف بالای نمک و چربی از عوامل مهم بروز سرطان است

کد خبر : 1716642
پدر انکولوژی و پیوند مغز استخوان کشور در یزد گفت: مردم باید در مصرف نمک و چربی نهایت احتیاط را داشته باشند؛ چراکه این مواد در صورت مصرف بی‌رویه، خطرناک بوده و از عوامل ایجاد سرطان محسوب می‌شوند.

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا،  اردشیر قوام‌زاده در بیست‌وچهارمین کنگره سراسری مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران افزود: مصرف شیرینی، الکل و سیگار از دیگر عوامل خطر ابتلا به سرطان هستند و با انجام فعالیت بدنی منظم و مصرف زیاد سبزیجات می‌توان از ابتلای بسیاری از سرطان‌ها پیشگیری کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سخت‌کوشی مردم یزد و مشارکت خیرین استان در حوزه سلامت، خواستار راه‌اندازی سل‌تراپی و ژن‌تراپی در یزد شد؛ چراکه به گفته او، سل‌تراپی نقش مهمی در درمان سرطان‌ها دارد، هیچ‌گونه عارضه‌ای برای بیمار ایجاد نمی‌کند و می‌تواند بار مالی ناشی از تأمین داروهای سرطانی را کاهش دهد.

فعالیت ۵۰۰ انکولوژیست در کشور/ انجام موفقیت آمیز ۵۴ پیوند مغز و استخوان در یزد

پدر انکولوژی و پیوند مغز استخوان کشور گفت: در حال حاضر ۵۰۰ پزشک خون و انکلولوژی در کشور فعال هستند و انقلاب بزرگی در این حوزه ایجاد شده است.

پروفسور اردشیر قوام زاده در بیست و چهارمین کنگره سراسری مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران در یزد گفت: وضعیت پزشکی در ایران از بسیاری کشورهای دیگر مطلوب تر است و رشته انکولوژی در سالهای اخیر پیشرفت های چشمگیر و کم نظیری در ایران داشته است.

دبیر اجرایی این کنگره "دکتر محمد فرات یزدی" هم از انجام موفقیت آمیز ۵۴ پیوند مغز و استخوان تاکنون در یزد خبر داد و گفت: طبق آمار در ۲۰ سال گذشته بقای بیماران سرطانی به ۷۰ درصد رسیده است و این امر مرهون پیشرفت در غربالگری و تشخیص بموقع این بیماری است.

بیست و چهارمین کنگره سراسری مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران از ۲۸ تا ۳۰ آبان در محل هتل سیب و نار یزد در حال برگزاریست.

