خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران برگزار شد

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران برگزار شد
کد خبر : 1715977
لینک کوتاه کپی شد.

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران با حضور اعضای اصلی و نمایندگان نهادهای مرتبط در پایتخت برگزار شد.

به گزارش ایلنا، جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران با حضور اعضای اصلی و نمایندگان نهادهای مرتبط در پایتخت برگزار شد. 

بر اساس این گزارش، علیرضا زاکانی شهردار تهران، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، نصرالله آبادیان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و غلامرضا کاظمیان دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در این جلسه حضور داشتند. 

همچنین نمایندگانی از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، نیرو، کشور، میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان حفاظت محیط زیست و جمعی از کارشناسان نیز در این نشست حاضر بودند. 

به گزارش شهر، در این جلسه راهبردی موضوعات مهم و پروژه‌های کلان شهری مورد بررسی قرار گرفت. بررسی پرونده‌ها و رسیدگی به دستورجلسه‌های تعیین شده از دیگر برنامه‌های این کمیسیون بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب