جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران برگزار شد
جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران با حضور اعضای اصلی و نمایندگان نهادهای مرتبط در پایتخت برگزار شد.
بر اساس این گزارش، علیرضا زاکانی شهردار تهران، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، نصرالله آبادیان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و غلامرضا کاظمیان دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در این جلسه حضور داشتند.
همچنین نمایندگانی از وزارتخانههای جهاد کشاورزی، نیرو، کشور، میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان حفاظت محیط زیست و جمعی از کارشناسان نیز در این نشست حاضر بودند.
به گزارش شهر، در این جلسه راهبردی موضوعات مهم و پروژههای کلان شهری مورد بررسی قرار گرفت. بررسی پروندهها و رسیدگی به دستورجلسههای تعیین شده از دیگر برنامههای این کمیسیون بود.