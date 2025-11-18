به گزارش ایلنا به نقل از پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی، بر اساس این یادداشت تفاهم، دو طرف در زمینه اجرای پروژه‌های تحقیقاتی مشترک در آب‌های عمیق، برگزاری رویدادهای علمی، پژوهشی و فناورانه، تبادل استاد، پژوهشگر و دانشجو، بهره‌مندی از فرصت‌های تحقیقاتی، و همچنین مبادله اطلاعات، کتاب‌ها و نشریات علمی همکاری خواهند کرد.

دومین مؤسسه اقیانوس‌شناسی وزارت منابع طبیعی چین یکی از مراکز پیشرو و تخصصی در حوزه علوم دریایی است. مأموریت اصلی این مؤسسه انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه‌هایی نظیر شیمی دریا، زمین‌شناسی دریایی، اکولوژی و پایش محیط‌زیست دریایی است. این نهاد با تمرکز ویژه بر دریای چین شرقی و جنوبی، نقش کلیدی در ارائه راهکارهای علمی برای مدیریت پایدار محیط‌های دریایی، مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی و توسعه دانش اقیانوس‌شناسی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی بر عهده دارد.

این توافق در چارچوب عضویت ایران در بریکس و مشارکت فعال پژوهشگاه در «کارگروه علوم و فناوری‌های اقیانوسی و قطبی بریکس» صورت گرفته است.

انتهای پیام/