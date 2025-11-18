خبرگزاری کار ایران
کارگروه ملی آمادگی و پاسخ به بحران تشکیل شد

جلسه کارگروه ملی آمادگی و پاسخ به بحران با محوریت تشکیل تیم‌های عملیاتی و واکنش سریع سازمان مدیریت بحران کشور به منظور خدمات‌رسانی به مناطق آسیب‌دیده احتمالی برگزار گردید

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان مدیریت بحران کشور، جلسه کارگروه ملی آمادگی و پاسخ به بحران با محوریت تشکیل تیم‌های عملیاتی و واکنش سریع سازمان مدیریت بحران کشور به منظور خدمات‌رسانی به مناطق آسیب‌دیده احتمالی در ستاد سازمان برگزار گردید. 

در این نشست، حسین ساجدی‌نیا، ریاست محترم سازمان مدیریت بحران کشور، بر ضرورت آمادگی کامل و صددرصدی اعضای تیم‌های عملیاتی تأکید نمودند. ایشان خواستار ارتقای سطح آمادگی نیروها برای ارائه پاسخ به‌هنگام و مؤثر در مواجهه با حوادث احتمالی و همچنین خدمات‌رسانی شایسته به هموطنان عزیزمان شدند.

