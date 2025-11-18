خبرگزاری کار ایران
بهروزآذر:

«نسل زد» می‌تواند موتور تحول اکوسیستم کارآفرینی کشور را به حرکت درآورد

کد خبر : 1715889
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، بر لزوم تقویت رویکردهای نوین کارآفرینی، بازنگری در نظام آموزش این حوزه و توجه ویژه به «نسل زد» به‌عنوان پیشران تحول اکوسیستم کارآفرینی کشور تأکید کرد و یادآور شد: نسلی که با عنوان «نسل زد» وارد عرصه می‌شود، ذهنی خلاق، حل‌مسئله‌محور و بری از قالب‌های ذهنی گذشته دارد و می‌تواند موتور تحول اکوسیستم کارآفرینی کشور را شتاب دهد.

به گزارش ایلنا، زهرا بهروزآذر صبح امروز در رویداد هفته جهانی کارآفرینی ۱۴۰۴، کارآفرینی را «قلب تپنده توسعه اقتصادی» دانست و گفت: کارآفرینی تنها یک مسیر شغلی نیست، بلکه یک نگرش و سبک زندگی است؛ نگرشی که می‌آموزد هیچ دری بسته نیست و می‌توان مسائل را شناسایی و راه‌حل‌هایی ارائه کرد که در آن همه ذی‌نفعان برنده باشند. 

وی نقش کارآفرینان، نهادهای مالی، شبکه مربیان و مجموعه‌های آموزشی را در ارتقای زیست‌بوم کارآفرینی کشور برجسته دانست و اظهار داشت: امروز زمان بازنگری جدی در ادبیات و آموزش کارآفرینی است؛ نسلی که با عنوان «نسل زد» وارد عرصه می‌شود، ذهنی خلاق، حل‌مسئله‌محور و بری از قالب‌های ذهنی گذشته دارد و می‌تواند موتور تحول اکوسیستم کارآفرینی کشور را با سرعت بیشتری به حرکت در آورد. 

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به سه رویکرد نوظهور در آموزش کارآفرینی - «امکان‌گرایی»، «ارزش مشترک» و «کارآفرینی اجتماعی» - تصریح کرد: این رویکردها باید از آغاز مسیر، به جوانان آموزش داده شود تا کسب‌وکارهایی شکل بگیرند که علاوه بر ارزش اقتصادی، ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی و محیط‌زیستی را نیز تقویت کنند. 

بهروزآذر همچنین بر اهمیت بازطراحی مسیرهای حمایتی، بهبود فرایندهای بانکی، تضامین و سیاست‌های تنفسی برای کارآفرینان تأکید و خاطرنشان کرد: در همه این سیاست‌ها برش جنسیتی وجود دارد و باور ما بر رفع موانع رشد و شکوفایی زنان در عرصه اقتصادی است. 

وی با اشاره به برنامه‌های در حال اجرای معاونت اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ابراز امیدواری کرد سال آینده کارآفرینان برتر جوان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی حضور پررنگ‌تری داشته باشند. 

به گزارش روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، گفتنی است رویداد هفته جهانی کارآفرینی با هدف ترویج فرهنگ کارآفرینی و تسهیل آغاز و توسعه کسب‌وکارهای نوآورانه به ابتکار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور جمعی از اعضای هیات دولت، صاحب‌نظران، کارآفرینان و فعالان زیست‌بوم نوآوری و با محوریت نسل نو کارآفرینان برگزار شد.


