خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ابتلای ۱۱ درصد از جمعیت جهان به نوعی از دیابت

ابتلای ۱۱ درصد از جمعیت جهان به نوعی از دیابت
کد خبر : 1715650
لینک کوتاه کپی شد.

فوق تخصص غدد درون‌ریز و متابولیسم و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل، با تأکید بر رشد فزاینده ابتلا به دیابت در جامعه، گفت: افزایش آگاهی مردم، تغذیه سالم، فعالیت بدنی منظم و تشخیص زودهنگام می‌تواند از بروز بسیاری از عوارض دیابت پیشگیری کند.

به گزارش ایلنا، مرجان موعودی، فوق تخصص غدد درون‌ریز و متابولیسم و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل، در گفت‌وگو با وبدا، به بیان نکاتی درخصوص اهمیت پیشگیری، تشخیص زودهنگام و کنترل مؤثر این بیماری پرداخت. 

وی با اشاره به شیوع بالای دیابت در جهان اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۱۱ درصد از جمعیت دنیا به نوعی از دیابت مبتلا هستند و متأسفانه به علت تغییر سبک زندگی، شیوع دیابت رو به افزایش است. این بیماری در اثر اختلال در ترشح یا عملکرد انسولین بروز می‌کند و باعث افزایش قند خون می‌شود. »

موعودی افزود: دیابت یکی از علل اصلی بروز بیماری‌های قلبی و عروقی، نارسایی کلیه، کاهش بینایی، آسیب‌های عصبی و حتی قطع اندام‌ها است. اما نکته امیدوارکننده این است که با اصلاح سبک زندگی، تغذیه مناسب، فعالیت بدنی منظم و کنترل وزن و کنترل قند خون می‌توان ریسک عوارض دیابت کاهش داد. 

وی درباره انواع دیابت توضیح داد: دیابت به دو نوع عمده تقسیم می‌شود؛ نوع اول که معمولاً در سنین پایین‌تر بروز می‌کند و بدن در آن توانایی تولید انسولین را ندارد و نوع دوم که شایع‌تر است و معمولاً به دلیل مقاومت بدن نسبت به انسولین ایجاد می‌شود. 

این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل تأکید کرد: چاقی، کم‌تحرکی، رژیم غذایی نامناسب مصرف بیش از حد مواد قندی و پر کالری از مهم‌ترین عوامل خطر ابتلا به دیابت نوع دوم هستند. بنابراین توصیه می‌شود افراد چاق، بی‌تحرک، افرادی که سابقه خانوادگی دیابت دارند، سابقه افزایش فشارخون و بیماری قلبی عروقی، دیابت بارداری و سندروم تخمدان پلی کیستیک دارند تست‌های غربالگری دیابت انجام دهند و همچنین افراد در سنین بالای ۳۵ سال، آزمایش قند خون ناشتا و HbA1C را به‌صورت منظم انجام دهند. 

موعودی ادامه داد: تشخیص زودهنگام دیابت و شروع سریع درمان از اهمیت بالایی برخوردار است. کنترل منظم قند خون، کنترل فشار خون، کنترل چربی خون، پیروی از رژیم غذایی مناسب، مصرف داروها طبق نظر پزشک، و انجام فعالیت بدنی منظم می‌تواند ریسک عوارض مزمن کاهش داد. 

وی خاطرنشان کرد: دیابت بیماری قابل‌کنترل است، به شرط آنکه بیمار همکاری لازم را در رعایت دستورات درمانی داشته باشد. آموزش صحیح، حمایت خانواده و پیگیری منظم توسط تیم درمان، نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل موفق این بیماری دارد. 

به گزارش وبدا، موعودی گفت: هدف ما از برگزاری برنامه‌های آموزشی در سطح جامعه، ارتقای سواد سلامت مردم و آگاهی‌بخشی در زمینه پیشگیری از دیابت است. هرچه آگاهی و خودمراقبتی در جامعه بیشتر شود، شاهد کاهش آمار ابتلا و عوارض این بیماری خواهیم بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ