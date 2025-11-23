«محمد زارعی» قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره اقدامات این ستاد برای مقابله با مصرف مواد مخدر میان نوجوانان، گفت: اولویت اصلی ستاد مبارزه با مواد مخدر، پیشگیری است. در حوزه پیشگیری، پنج جامعه هدف اصلی از جمله خانواده، دانش‌آموزان، دانشجویان، محلات و همچنین حوزه‌های کارگری و صنعتی را داریم. این پنج محور در صدر برنامه‌های ستاد و دستگاه‌های همکار قرار دارد و خوشبختانه در این زمینه توفیقات قابل توجهی نیز حاصل شده است.

او افزود: بر اساس ظرفیت عظیمی که در آموزش و پرورش شامل ۱۶ میلیون دانش‌آموز وجود دارد و علاوه برآن یک میلیون مربی و همچنین از سوی دیگر خانواده‌ها، یک جامعه هدف بسیار گسترده را برای ما تشکیل می‌دهند. ما از این ظرفیت‌ها برای کنترل آسیب‌ها در امر پیشگیری استفاده کرده‌ایم و نتایج مطلوبی نیز به‌دست آمده است.

قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به نتایج یک پیمایش علمی گفت: یکی از یافته‌های پژوهش‌های ملی اخیر نشان می‌دهد، آهنگ رشد اعتیاد متوقف شده است و این خود یکی از توفیقات ارزشمند نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

زارعی در ادامه با تاکید بر ضرورت اصلاح نگرش جامعه نسبت به مواد مخدر تصریح کرد: دستگاه‌های فرهنگی و تمامی افرادی که در حوزه آگاه‌سازی و افزایش مهارت‌ها فعالیت می‌کنند، باید تلاش کنند تا نگرش جامعه به مواد مخدر منفی شود. تا زمانی که نگرش جامعه اصلاح نشود، کنش‌ها در این زمینه نیز تغییر نخواهد کرد.

او اضافه کرد: امروز متاسفانه دیده می‌شود که یک دانشجو تصور می‌کند مصرف مواد مخدر باعث افزایش تمرکز می‌شود. یا برخی معتقدند مواد مخدر برای کاهش استرس مؤثر است، حتی در برخی آرایشگاه‌های زنانه تبلیغ برخی مواد مخدر به‌عنوان ابزار لاغری صورت می‌گیرد. همه‌ی این موارد نشان می‌دهد که با مشکل نگرشی در زمینه مواد مخدر مواجه هستیم و این‌ها باید اصلاح شود.

او افزود: اصل مبارزه با اعتیاد، پیشگیری است و در حوزه پیشگیری آنچه که مهم است، تغییر نگرش جامعه است. تمام دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی موظفند در این میدان حضور داشته باشند و با آموزش، آگاهی‌بخشی و ارتقای مهارت‌ها به اصلاح نگرش عمومی کمک کنند.

زارعی یکی از دلایل گرایش نوجوانان و جوانان به مصرف مواد را نبود آگاهی کافی درباره خطرات و پیامدها عنوان کرد و گفت: بسیاری از افرادی که در دوره دانش‌آموزی یا دانشجویی گرفتار اعتیاد شدند، گفته‌اند نمی‌دانستند با مصرف یک یا چندباره معتاد می‌شوند. برخی دیگر نیز گفته‌اند می‌دانستیم که ممکن است معتاد شویم، اما تحت فشار همسالان و از ترس اینکه به آن‌ها برچسب «ترسو» زده نشود، قدرت نه‌گفتن نداشتند.

او در پایان گفت: با تقویت آگاهی و افزایش مهارت‌ها، می‌توانیم به اصلاح نگرش و در نتیجه اصلاح کنش‌ها نسبت به مواد مخدر کمک کنیم.

