در گفتوگو با ایلنا اعلام شد:
دورهمیهایی با نام مراکز مهر و گفتگوی سالمندان در مدارس تشکیل میشوند
رییس شورای دبیرخانه ملی سالمندان از تشکیل دورهمیهایی با نام مراکز مهر و گفتگوی سالمندان در مدارس خبر داد.
«مژگان رضازاده» رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور در خصوص جزییات طرح اعلامی توسط رئیس سازمان بهزیستی مبنی بر اینکه مدارس به پاتوق سالمندان تبدیل می شود، به خبرنگار ایلنا گفت: مراکز مهر و گفتگو، همان پاتوقهای سالمندی هستند که در طرح سلام، که یک کلان پروژه است، تحت عنوان سلامت اجتماعی محله محور، یکی از موضوعات مراکز مهر و گفتگو یا همان پاتوقهای سالمندی هستند.
وی افزود: این مراکز، به واقع با هدف ایجاد مهر و صمیمیت بین نسل جوان و نسل فرهیخته کشور و آموزشهای لازم در حوزه سالمندی، تحت عنوان دورهمیهایی با نام مراکز مهر و گفتگو یا پاتوق های سالمندی در مدارس ایجاد میشوند.
رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان در ادامه خاطرنشان کرد: هدف آنها این است که از پتانسیل نخبگانی سالمندان بهرهبرداری کنند و علاوه بر آن، آموزشهای مورد نیاز این قشر عزیز جامعه را به آنها ارائه دهند. این هدف به منظور آگاهیبخشی و دانشافزایی در مراحل رشد سالمندی و آشنایی با ملزومات حوزه سالمندی، چه به لحاظ سلامت جسم و سلامت روان، و موضوعات مرتبط با سواد رسانه و ارتباطات اجتماعی است.
به گفته وی، آموزش این موارد باعث خواهد شد که ما سالمندان و فرهیختگان آگاهی داشته باشیم تا بتوانند به راحتی در جامعه به فعالیتهای اجتماعی خود بپردازند و همچنین از تجربیاتشان در راستای ایجاد محلاتی آبادتر و شادتر استفاده شود.