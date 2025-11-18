خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت‌وگو با ایلنا اعلام شد:

دورهمی‌هایی با نام مراکز مهر و گفتگوی سالمندان در مدارس تشکیل می‌شوند

دورهمی‌هایی با نام مراکز مهر و گفتگوی سالمندان در مدارس تشکیل می‌شوند
کد خبر : 1715362
لینک کوتاه کپی شد.

رییس شورای دبیرخانه ملی سالمندان از تشکیل دورهمی‌هایی با نام مراکز مهر و گفتگوی سالمندان در مدارس خبر داد.

«مژگان رضازاده» رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور در خصوص جزییات طرح اعلامی توسط رئیس سازمان بهزیستی مبنی بر اینکه مدارس به پاتوق سالمندان تبدیل می شود، به خبرنگار ایلنا گفت: مراکز مهر و گفتگو، همان پاتوق‌های سالمندی هستند که در طرح سلام، که یک کلان پروژه است، تحت عنوان سلامت اجتماعی محله محور، یکی از موضوعات مراکز مهر و گفتگو یا همان پاتوق‌های سالمندی هستند.

وی افزود: این مراکز، به واقع با هدف ایجاد مهر و صمیمیت بین نسل جوان و نسل فرهیخته کشور و آموزش‌های لازم در حوزه سالمندی، تحت عنوان دورهمی‌هایی با نام مراکز مهر و گفتگو یا پاتوق های سالمندی در مدارس ایجاد می‌شوند.

رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان در ادامه خاطرنشان کرد: هدف آن‌ها این است که از پتانسیل نخبگانی سالمندان بهره‌برداری کنند و علاوه بر آن، آموزش‌های مورد نیاز این قشر عزیز جامعه را به آن‌ها ارائه دهند. این هدف به منظور آگاهی‌بخشی و دانش‌افزایی در مراحل رشد سالمندی و آشنایی با ملزومات حوزه سالمندی، چه به لحاظ سلامت جسم و سلامت روان، و موضوعات مرتبط با سواد رسانه و ارتباطات اجتماعی است. 

به گفته وی، آموزش این موارد باعث خواهد شد که ما سالمندان و فرهیختگان آگاهی داشته باشیم تا بتوانند به راحتی در جامعه به فعالیت‌های اجتماعی خود بپردازند و همچنین از تجربیاتشان در راستای ایجاد محلاتی آبادتر و شادتر استفاده شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ