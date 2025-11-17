به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، احمدرضا لاهیجان زاده معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها در جلسه ستاد احیای تالاب‌های آذربایجان شرقی با بیان اینکه مسائل مرتبط با محیط زیست مسئله ملی و عمومی و خاص دولت ها نیست، گفت: سال گذشته یکی از سه سال خشک ۷۰ سال گذشته بود و برداشت های غیرمجاز منابع آبی را با بحران مواجه کرده است.

وی با بیان اینکه بررسی ها نشان می دهد در ۲۰ سال گذشته ۴۵۰ هزار حلقه چاه در مناطق مختلف کشور حفر شده است، اظهار کرد: در مرحله تنش آبی توسعه اراضی کشاورزی همچنان ادامه دارد و تنها در حوَضه دریاچه ارومیه یکهزار و ۱۷۰ هکتار توسعه کشاورزی داشتیم.

وی با اظهار تاسف از اینکه در برنامه هفتم توسعه هم افزایش سطح کشت از سطوح شیب دار آمده است، گفت: در برخی مناطق کشور با فرونشست ۱۵ سانتیمتری مواجه هستیم که تهدید زیست محیطی محسوب می شود.

لاهیجان زاده با بیان اینکه پارسال ۵۰ درصد از اعتبار ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریالی اعتبار تالاب های کشور تخصیص یافت گفت:برای احیای تالاب قوری گل می توان ردیف بودجه گرفت که باید از طرف استان مطالبه شود.

وی بر ضرورت توجه به مسوولیت های اجتماعی و جذب اعتبار از این محل نیز تاکید کرد و گفت: جذب اعتبار از این محل در بودجه هم مجاز شده است.

تامین حقابه تالاب ها ضرورت قانونی و اکولوژی است

مدیر کل محیط زیست آذربایجان‌شرقی نیز در این جلسه گفت: تامین حقابه تالاب ها نیاز انتخابی نیست ضرورت قانونی و اکولوژیکی برای ادامه حیات آنهاست.

حسن زاده با اشاره به وضعیت تالاب‌های قوری گل و قره قشلاق گفت: این تالاب ها تحت تاثیر کاهش بارندگی، تغییر اقلیم و برداشت نامتوازن آسیب دیده اند.

وی با اشاره به اینکه در کنار حاکمیت و نهادهای دولتی، جوامع محلی اصلی ترین ذینفعان در مدیریت تالاب ها هستند، اظهار کرد: خشکی تالاب ها نقش کلیدی در افت آبخوان ها دارد که در نتیجه باعث فرونشست دشتها می شود.

در این نشست اعلام شد سال آبی گذشته تنها ۲ میلیون متر مکعب از ۶۴ میلیون متر مکعب حقابه تالاب قره قشلاق و ۴۸۰ هزار متر مکعب از ۳.۸ میلیون متر مکعب حقابه قوری گل تامین شده است.

انتقال آب به تالاب قوریگل نیازمند ۳ هزار میلیارد ریال اعتبار است

مدیر کل آب منطقه ای آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با بیان اینکه طرح لوله گذاری انتقال آب به تالاب قوری گل ۳ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد گفت: سالانه ۲۰ میلیارد ریال برای لایروبی رودخانه های منتهی به تالاب و مرمت کانال های موجود هزینه می شود.

یوسف غفارزاده افزود: سال گذشته تنها ۱۰۰ میلیارد ریال برای این تالاب کمک استانی شد.

وی گفت: در مسیر انتقال آب از مردق چای و اوجان چای به قوری گل ۶۰ درصد آب هدر می رود و احداث کانال ۲۶ کیلومتری در این مسیر ضروری است.

معاون عمرانی استانداری: نجات تالاب‌های آذربایجان شرقی بدون اعتبار پایدار ممکن نیست

معاون امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی، در نشست بررسی وضعیت تالاب‌های استان اعلام کرد: بحران فعلی ناشی از کمبود اعتبار است نه کمبود آب و بقای تالاب‌ها تنها با تعریف ردیف مالی مشخص و ورود فعالانه سازمان محیط‌زیست تضمین می‌شود.

ظفرمحمدی، معاون امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی، در نشست تخصصی بررسی وضعیت تالاب بین‌المللی قوری‌گول، با تأکید بر ضرورت تأمین اعتبار پایدار برای حفاظت از تالاب‌های استان گفت: بقای این تالاب‌ها مستلزم اقدام هماهنگ دستگاه‌ها و پیش‌بینی ردیف‌های مالی مشخص است.

وی اظهار کرد: برای زنده نگه‌داشتن این دو تالاب، تنها شش ماه از سال امکان تأمین آب داریم. مشکل فقط کمبود آب نیست؛ مشکل نبود اعتبارات لازم برای حفظ چرخه حیات تالاب‌هاست. محیط‌زیست باید برای دریافت این اعتبارات پیش‌قدم شود و ردیف‌های مالی مشخص و قابل اتکا در بودجه تعریف گردد.

ظفرمحمدی با اشاره به نقش اقتصادی تالاب‌ها افزود: ما برای تأمین بخشی از درآمد و توسعه منطقه از این تالاب‌ها بهره برده‌ایم و حالا وظیفه داریم برای حفظ بقای آنها اقدام کنیم. اگر امروز حیات ما به این منابع وابسته است، روزی نیز حیات محیط‌زیست به تصمیم‌های ما وابسته خواهد بود.

وی تأکید کرد: بی‌توجهی به تأمین اعتبارات حفاظتی، آینده زیست‌محیطی منطقه را با خطر جدی روبه‌رو می‌کند و ضرورت دارد دستگاه‌های ملی و استانی نقش خود را در احیای تالاب‌ها به‌طور کامل ایفا کنند.