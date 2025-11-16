سخنگوی شهرداری تهران:
نامگذاری ایستگاه مترویی به نام «مریم مقدس» باعث نزدیکی همشهریان مسلمان و مسیحی شد
سخنگوی شهرداری تهران گفت: این اتفاق هم در بین مسلمانان و هم در بین مسیحیان بازتاب زیادی داشته و باعث اشتراک و نزدیکی بین ادیان شده است.
به گزارش ایلنا، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران درباره فرایند ساخت ایستگاه مریم مقدس (س) اظهار کرد: ایستگاه مریم مقدس (س) یکصد و شصت و یکمین ایستگاه متروی تهران در مجموع خطوط هفتگانه است؛ ما یک عادت دیرینهای در نامگذاری ایستگاه داریم و آن این است که ایستگاهها را به نام معابر اصلی که ایستگاه در آن قرار دارد نامگذاری میکنیم و علت هم آدرس دهی خوب برای شهروندان است.
وی با بیان اینکه البته درباره این ایستگاه استثنا ایجاد شده است، گفت: این ایستگاه در ابتدا قرار بود به نام استاد نجات اللهی باشد و دلیل این امر همجواری ایستگاه با خیابان استاد نجات اللهی بود. تمام تصاویر و فیلمهایی که از بدو شروع کار ایستگاه از سال ۹۴ وجود دارد نیز به همین نام است. ۲ سال قبل مدیریت شهری درباره این ایستگاه تصمیم گرفت که نامگذاری آن به نام حضرت مریم (س) باشد؛ به دلیل اینکه این ایستگاه در نقطه مقابل کلیسای سرکیس قرار دارد.
محمدخانی با تاکید بر اینکه این تصمیم به این معنا خاص بود که با سنت نامگذاری سایر ایستگاهها تفاوت عمده داشت، ادامه داد: به همین علت یک اصرار ویژه در این زمینه شد و متناسب با آن به سراغ همشهریان آشوری و ارمنی خود رفتیم و از آنها مشورت گرفتیم. ضمن اینکه از ابتدای کار در طراحی معماری این ایستگاه و استفاده از سازههای حجمی و نقاشیها و آثار هنری تلاش شد تا با مشورت خود این افراد کار پیش برود و بخشهای مختلف معماری مانند قوسهای ورودی و نوع خاص معماری داخلی، کلیساهای تاریخی را تداعی و حس خوبی را برای همشهریان مسیحی ایجاد میکند.
سخنگوی شهرداری تهران درباره بارزترین ویژگی ایستگاه مریم مقدس (س) خاطرنشان کرد: فراتر از معماری این ایستگاه، مزین شدن ایستگاه به نام مقدس حضرت مریم، امری متفاوت بود. این نامگذاری باعث شد ایستگاه پیش از افتتاح رسمی تبدیل به مشهورترین ایستگاه تهران بشود و توجه ویژه رسانهای را در سطح داخلی و بین المللی به خود معطوف کند. این اتفاق هم در بین مسلمانان و هم در بین مسیحیان بازتاب زیادی داشته و باعث اشتراک و نزدیکی بین ادیان شده است.
وی درباره اینکه اقدامی مشابه برای هموطنان سایر ادیان خواهیم داشت، گفت: برخی رسانههای خارجی طوری وانمود کردند که انگار این یک اتفاق عجیب در تاریخ تهران و چند دهه اخیر پایتخت است و در ایستگاههای مترو امری جدید است اما موارد متعددی از پرداختن به سایر ادیان داشتیم. برای مثال خیابان ۳۰ تیر گواه این امر است. همچنین معابد ادیان مختلفی در شهر تهران وجود دارد که همشهریان از آن استفاده میکنند. بنابراین افتتاح این ایستگاه اتفاق جدیدی نیست و حتما همان مسیری که در چند دهه اخیر طی شده ادامه خواهد داشت؛ شهرداری نیز در تلاش است تا به این روند ادامه بدهد.
به گزارش شهر، محمدخانی در پایان گفت: به نظرم در این جهان پر هیاهو و این فضایی که در رسانههای جهان درباره یک روایت غلط و ظالمانهای از کشورمان؛ وجود دارد، این دست اتفاقات کمک میکند تا چهره صحیحی برای مخاطب جهانی ایجاد بشود. از توریستها هم دعوت میکنم که به تهران بیایند و از ظرفیتهای جذاب تهران دوست داشتنی استفاده کنند. همچنین این ایستگاه جذاب را ببینند و از ظرفیتهای گردشگری و دیدنی آن لذت ببرند.