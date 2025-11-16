کاهش ۵۰ درصدی کمبود داروهای بیمارستانی

به گزارش ایلنا، اکبر عبداللهی اصل گفت: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، سطح کمبود داروهای بیمارستانی نسبت به ماه گذشته حدود ۵۰ درصد کاهش یافته و تامین این گروه از اقلام درمانی با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری شرکت‌های تولیدی و وارداتی ادامه دارد.

وی گفت: با وجود چالش‌های ارزی و مطالبات مراکز درمانی، روند تامین متوقف نشده و شاخص‌های مربوط به تامین اقلام بیمارستانی و داروهای خارج از فهرست ضروری نیز بهبود یافته است.

به گزارش ایفدانا، به گفته عبداللهی اصل اقدامات صورت‌گرفته در حوزه سیاست‌گذاری تامین و هماهنگی با شرکت‌های پخش باعث شده وضعیت موجودی دارو در بخش‌های بیمارستانی در مسیر پایداری قرار گیرد.

مدیرکل دارو تاکید کرد: روند کاهش کمبودها ادامه دارد و برنامه‌های جدید در حوزه تامین، بهبود بیشتری در ماه‌های آینده رقم خواهد زد.

