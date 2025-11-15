به گزارش خبرنگار ایلنا، در پی انتشار فیلمی از صحنه درگیری یک راننده اتوبوس با مسافران موجی از واکنش‌های عمومی نسبت به رفتار این راننده به راه افتاد. در این فیلم، راننده یک اتوبوس وابسته به شرکت خصوصی «ندای به‌آوران» در اقدامی بی‌سابقه اقدام به چاقوکشی برای مسافران می‌کند؛ رفتاری که نگرانی جدی درباره امنیت شهروندان در ناوگان حمل‌ونقل عمومی را ایجاد کرده است. پس از بالا گرفتن حساسیت‌ها، ایلنا به منظور پیگیری ابعاد موضوع و بررسی اقدامات انجام‌شده، با مدیرعامل این شرکت گفت‌وگو کرده است.

«وحید سیفی‌آزاد» مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی «ندای به‌آوران» در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: ضمن عذرخواهی شرکت از شهروندان، هیئت‌مدیره اتوبوسرانی نیز نامه‌ای رسمی منتشر و در آن عذرخواهی کرده است. همچنین پیگیری قانونی و قضایی این موضوع در دستور کار مدیریت حقوقی شرکت قرار گرفته تا در خصوص این راننده اقدامات لازم انجام شود.

او تصریح کرد: از سوی دیگر، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، یک اقدام تنبیهی برای شرکت ما در نظر گرفته است که در پی این اقدام، خط ۲۲۱ (ولنجک-افشار)، از فردا از شرکت ما گرفته‌ می شود و سرویس‌دهی به صورت ملکی انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ندای به‌آوران ادامه داد: ما بسیار متاسف هستیم که چنین اتفاقی افتاده است. این راننده جدیدالورود بود. شرکت ندای به آوران حدود ۲۰ سال سابقه‌ی فعالیت حمل و نقل تهران و مشهد را دارد. این اتفاق اولین و آخرین رفتار زشت یک راننده خواهد بود و دیگر تکرار نخواهد شد.

او درباره ادامه فعالیت این راننده، تاکید کرد: از ادامه فعالیت راننده جلوگیری شده است و همچنین در لیست سیاه اتوبوسرانی و شهرداری تهران قرار گرفته است، که دیگر به هیچ وجه در سیستم حمل و نقل عمومی رانندگی نخواهد کرد و از شرکت ما نیز خارج می شود.

