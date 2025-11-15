خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون امنیتی استاندار تهران تاکید کرد:

ضرورت ساماندهی و شناسنامه‌دار شدن تمامی انبارها در شهرستان‌های استان

ضرورت ساماندهی و شناسنامه‌دار شدن تمامی انبارها در شهرستان‌های استان
کد خبر : 1714301
لینک کوتاه کپی شد.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران بر ضرورت ساماندهی، ممیزی و شناسنامه‌دار شدن تمامی انبارهای کالا در شهرستان‌های استان تأکید کرد و گفت: نظارت دقیق بر روند فعالیت انبارها، یکی از محورهای اصلی پیشگیری از قاچاق کالا و حفظ امنیت اقتصادی است.

به گزارش ایلنا، سید کمال سادات در دومین جلسه دستورالعمل تکمیل، پایش اطلاعات انبارها و مراکز نگهداری کالا ومسائل مبتلابه حوزه اتباع و مهاجرین خارجی که با حضور مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران و فرمانداران و مسئولین مربوطه سه شهرستان اسلامشهر، رباط کریم و بهارستان به میزبانی اسلامشهر برگزار شد اظهار کرد: در ماه‌های اخیر با بررسی‌های میدانی و تطبیق اطلاعات سامانه‌ای، بیش از ۱۳۸ هزار انبار غیرفعال یا بدون وضعیت مشخص در سطح استان شناسایی شده که لازم است وضعیت آن‌ها به‌روز و ساماندهی شود. 

وی افزود: انبارها باید دارای شناسنامه کامل شامل اطلاعات ورود و خروج کالا، نوع کاربری و وضعیت ایمنی باشند تا ضمن افزایش شفافیت، از سوء استفاده‌های احتمالی جلوگیری شود. 

معاون امنیتی استاندار تهران با اشاره به تجربه اخیر مدیریت بحران در تهران، تصریح کرد: در شرایط خاص و اضطراری از جمله جنگ ۱۲ روزه اخیر، نقش انبارهای استراتژیک در تأمین کالاهای اساسی و حفظ آرامش جامعه بسیار مؤثر بود و باید برای استمرار امنیت کالایی، انبارها به‌صورت کامل ایمن و به‌روز نگه داشته شوند. 

وی با بیان اینکه یکی از وظایف شهرداری‌ها و بخشداری‌ها نظارت بر کاربری انبارها و جلوگیری از استفاده غیرمجاز از اراضی است، گفت: احتمال سوء‌استفاده جریان‌های معاند از برخی انبارها و نفوذ در زنجیره تأمین کالا وجود دارد، ازاین‌رو نظارت مستمر و هماهنگی دستگاه‌ها ضروری است. 

این مقام مسئول همچنین از لزوم تشکیل اتحادیه انبارداران در شهرستان‌ها، کاهش بروکراسی صدور مجوزها و راه‌اندازی سامانه ثبت شکایات مرتبط خبر داد و گفت: با همکاری اتاق اصناف و اداره صمت، روند نظارت بر انبارها تسهیل و ضابطه‌مند خواهد شد. 

سادات تأکید کرد: در حال حاضر ۵ هزار و ۱۳۹ انبار در سه شهرستان اسلامشهر، بهارستان و رباط‌کریم ثبت شده که ارزیابی امنیتی و استانداردسازی آن‌ها در دستور کار قرار دارد. 

معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در مرحله نخست اجرای طرح ساماندهی اتباع خارجی، در سطح استان تهران بیش از ۴۷۰ هزار تبعه غیرمجاز شناسایی و از کشور خارج شدند که ۱۵ هزار نفر از این اتباع غیر مجاز از سه شهرستان اسلامشهر، بهارستان و رباط کریم بودند. 

وی افزود: در مرحله دوم طرح، تمرکز بر شناسایی محل‌های تجمع اتباع غیرمجاز است و تلاش می‌شود افرادی که بدون مجوز در کشور حضور دارند، با رعایت اصول انسانی و حفظ کرامت، از کشور خارج و صرفاً از طریق مسیرهای قانونی وارد شوند. 

سادات در ادامه به کاهش چشمگیر تعداد دانش‌آموزان تبعه غیرمجاز در استان اشاره کرد و گفت: سال گذشته بیش از ۱۶ هزار دانش‌آموز تبعه در مدارس اسلامشهر مشغول به تحصیل بودند، در حالی‌که امسال این رقم به حدود ۶ هزار نفر رسیده است که نشان‌دهنده اجرای موفق طرح ساماندهی اتباع غیر مجاز است. 

به گزارش روابط عمومی استانداری تهران،  وی در پایان تأکید کرد: اجرای مستمر طرح ساماندهی اتباع، با هدف افزایش امنیت اجتماعی و اقتصادی، همچنان در دستور کار استانداری تهران قرار دارد و انتظار می‌رود با همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط، روند ساماندهی اتباع غیرمجاز سرعت بیشتری بگیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ