به گزارش ایلنا، سید کمال سادات در دومین جلسه دستورالعمل تکمیل، پایش اطلاعات انبارها و مراکز نگهداری کالا ومسائل مبتلابه حوزه اتباع و مهاجرین خارجی که با حضور مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران و فرمانداران و مسئولین مربوطه سه شهرستان اسلامشهر، رباط کریم و بهارستان به میزبانی اسلامشهر برگزار شد اظهار کرد: در ماه‌های اخیر با بررسی‌های میدانی و تطبیق اطلاعات سامانه‌ای، بیش از ۱۳۸ هزار انبار غیرفعال یا بدون وضعیت مشخص در سطح استان شناسایی شده که لازم است وضعیت آن‌ها به‌روز و ساماندهی شود.

وی افزود: انبارها باید دارای شناسنامه کامل شامل اطلاعات ورود و خروج کالا، نوع کاربری و وضعیت ایمنی باشند تا ضمن افزایش شفافیت، از سوء استفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

معاون امنیتی استاندار تهران با اشاره به تجربه اخیر مدیریت بحران در تهران، تصریح کرد: در شرایط خاص و اضطراری از جمله جنگ ۱۲ روزه اخیر، نقش انبارهای استراتژیک در تأمین کالاهای اساسی و حفظ آرامش جامعه بسیار مؤثر بود و باید برای استمرار امنیت کالایی، انبارها به‌صورت کامل ایمن و به‌روز نگه داشته شوند.

وی با بیان اینکه یکی از وظایف شهرداری‌ها و بخشداری‌ها نظارت بر کاربری انبارها و جلوگیری از استفاده غیرمجاز از اراضی است، گفت: احتمال سوء‌استفاده جریان‌های معاند از برخی انبارها و نفوذ در زنجیره تأمین کالا وجود دارد، ازاین‌رو نظارت مستمر و هماهنگی دستگاه‌ها ضروری است.

این مقام مسئول همچنین از لزوم تشکیل اتحادیه انبارداران در شهرستان‌ها، کاهش بروکراسی صدور مجوزها و راه‌اندازی سامانه ثبت شکایات مرتبط خبر داد و گفت: با همکاری اتاق اصناف و اداره صمت، روند نظارت بر انبارها تسهیل و ضابطه‌مند خواهد شد.

سادات تأکید کرد: در حال حاضر ۵ هزار و ۱۳۹ انبار در سه شهرستان اسلامشهر، بهارستان و رباط‌کریم ثبت شده که ارزیابی امنیتی و استانداردسازی آن‌ها در دستور کار قرار دارد.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در مرحله نخست اجرای طرح ساماندهی اتباع خارجی، در سطح استان تهران بیش از ۴۷۰ هزار تبعه غیرمجاز شناسایی و از کشور خارج شدند که ۱۵ هزار نفر از این اتباع غیر مجاز از سه شهرستان اسلامشهر، بهارستان و رباط کریم بودند.

وی افزود: در مرحله دوم طرح، تمرکز بر شناسایی محل‌های تجمع اتباع غیرمجاز است و تلاش می‌شود افرادی که بدون مجوز در کشور حضور دارند، با رعایت اصول انسانی و حفظ کرامت، از کشور خارج و صرفاً از طریق مسیرهای قانونی وارد شوند.

سادات در ادامه به کاهش چشمگیر تعداد دانش‌آموزان تبعه غیرمجاز در استان اشاره کرد و گفت: سال گذشته بیش از ۱۶ هزار دانش‌آموز تبعه در مدارس اسلامشهر مشغول به تحصیل بودند، در حالی‌که امسال این رقم به حدود ۶ هزار نفر رسیده است که نشان‌دهنده اجرای موفق طرح ساماندهی اتباع غیر مجاز است.

به گزارش روابط عمومی استانداری تهران، وی در پایان تأکید کرد: اجرای مستمر طرح ساماندهی اتباع، با هدف افزایش امنیت اجتماعی و اقتصادی، همچنان در دستور کار استانداری تهران قرار دارد و انتظار می‌رود با همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط، روند ساماندهی اتباع غیرمجاز سرعت بیشتری بگیرد.

