دانشآموزان ایرانی در جشنواره بینالمللی نقاشی برزیل خوش درخشیدند
دو نوجوان ایرانی در یازدهمین جشنواره بینالمللی نقاشی با کسب جایگاه اول و دوم در این رویداد هنری پرچم جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درآوردند.
به گزارش ایلنا از وزارت آموزش و پرورش، این جشنواره بینالمللی با هدف تقویت روحیه و امید در میان بیماران خردسال از مسیر هنر و رنگ برگزار شد و آثار هنرمندان نوجوان از کشورهای گوناگون جهان در آن به رقابت پرداختند.
با اعلام داوری آثار، نازلی نقوی ۱۵ ساله، عضو مرکز شماره یک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ارومیه استان با اثر خلاقانه و درخشان خود موفق به کسب مقام نخست این جشنواره شد همچنین ریحانه علیپناهی ۱۵ ساله، دیگر شرکتکننده ایرانی جایگاه دوم را از آن خود کرد.
یازدهمین جشنواره بینالمللی نقاشی بیماران کودک (IFPPP) در شهر کمپیناس ایالت سائوپائولو، برزیل برگزار شد و هنرمندان نوجوان از کشورهای مختلف آثار خود را با محور امید، دوستی و نگاه کودکانه به زندگی به نمایش گذاشتند.