رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

دیدن زندگی همرزمانمان در منازلی که در شأن آنان نیست، برایمان سخت است

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: ساخت ۱۵۰۰ منزل سازمانی در فراجا نمونه‌ای از کار جهادی است که سال‌ها رهبر انقلاب بر آن تأکید کرده‌اند.

به گزارش  ایلنا از پلیس، سرلشکر "سید عبدالرحیم موسوی" در آیین افتتاح 1500 واحد خانه سازمانی اظهار کرد: توکل، توسل و محاسبات جوانان نتیجه داد و امروز 1500 واحد منازل مسکونی فراجا به بهترین نحو ممکن به بهره‌برداری رسید.

این مقام مسئول تصریح کرد: این کار فراجا، درسی برای مدیریت جهادی است که سال‌ها رهبر انقلاب اسلامی (مدظله العالی) بر آن تأکید کرده‌اند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه خاطر نشان کرد: این، اولین گام از نهضت مسکن در فرماندهی انتظامی است تا مشکلات معیشتی پرسنل حل شود.

سرلشکر موسوی عنوان داشت: وظیفه داریم کار ساخت دیگر منازل سازمانی را به سرانجام برسانیم و تا زمانی که تمامی پرسنل صاحب مسکن سازمانی شوند، کوتاه نمی‌آییم و دست از تلاش برنمی‌داریم.

وی یادآور شد: در دیگر نیروهای مسلح نیز مانند فراجا، ساخت منازل سازمانی را آغاز می‌کنیم تا کارکنان ما دغدغه‌ای جز مأموریت نداشته باشند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود: برای ما سخت و شکننده است که می‌بینیم همرزم ما در منازلی که در شأن آنها نیست زندگی می‌کنند و در تلاش برای حل مشکل هستیم.

سرلشکر موسوی در پایان خاطرنشان کرد: فراجا ثابت کرد که با روحیه جهادی می‌توان تمامی مشکلات را حل کرد و این کار فراجا باید سرلوحه دیگر ارگان‌ها قرار بگیرد.

