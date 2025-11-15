شکستن پل در مجموعه گردشگری سد فریمان ۱۱ مصدوم برجای گذاشت

وی افزود: با حضور ماموران در محل و در بررسی های اولیه مشخص شد یکی از پل های کوچک عبوری در منطقه سد فریمان تخریب شده و 11 نفر در این حادثه مصدوم که همه مصدومان بلافاصله به مراکز درمانی اعزام شدند.

این مقام انتظامی بیان داشت: پل تخریب شده یکی از پل های کوچک ورودی به سد با ارتفاع 3 متر بوده که موجب سقوط افراد حاضر در مسیر شده است.

سرهنگ سلطانی با اشاره به این که روز گذشته جشنواره بازی های بومی محلی و نمایشگاه صنایع دستی در این مکان برگزار شد و تعداد زیادی از شهروندان جهت حضور در این جشنواره در مسیر پل ها رفت و آمد داشتند، گفت: تحقیقات درباره علت اصلی این حادثه ادامه دارد.