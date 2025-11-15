خبرگزاری کار ایران
شکستن پل در مجموعه گردشگری سد فریمان ۱۱ مصدوم برجای گذاشت

کد خبر : 1714218
فرمانده انتظامی فریمان از شکستن پل در مجموعه گردشگری سد فریمان با 11 مصدوم خبر داد.

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ" جواد سلطانی" گفت: در پی شکستن یک پل در مجموعه گردشگری و تاریخی سد فریمان، بلافاصله ماموران انتظامی به همراه نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران در محل و در بررسی های اولیه مشخص شد یکی از پل های کوچک عبوری در منطقه سد فریمان تخریب شده و 11 نفر در این حادثه مصدوم که همه مصدومان بلافاصله به مراکز درمانی اعزام شدند.

این مقام انتظامی بیان داشت: پل تخریب شده یکی از پل های کوچک ورودی به سد با ارتفاع 3 متر بوده که موجب سقوط افراد حاضر در مسیر شده است.

سرهنگ سلطانی با اشاره به این که روز گذشته جشنواره بازی های بومی محلی و نمایشگاه صنایع دستی در این مکان برگزار شد و تعداد زیادی از شهروندان جهت حضور در این جشنواره در مسیر پل ها رفت و آمد داشتند، گفت: تحقیقات درباره علت اصلی این حادثه ادامه دارد.

