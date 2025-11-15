شکستن پل در مجموعه گردشگری سد فریمان ۱۱ مصدوم برجای گذاشت
فرمانده انتظامی فریمان از شکستن پل در مجموعه گردشگری سد فریمان با 11 مصدوم خبر داد.
به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ" جواد سلطانی" گفت: در پی شکستن یک پل در مجموعه گردشگری و تاریخی سد فریمان، بلافاصله ماموران انتظامی به همراه نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: با حضور ماموران در محل و در بررسی های اولیه مشخص شد یکی از پل های کوچک عبوری در منطقه سد فریمان تخریب شده و 11 نفر در این حادثه مصدوم که همه مصدومان بلافاصله به مراکز درمانی اعزام شدند.
این مقام انتظامی بیان داشت: پل تخریب شده یکی از پل های کوچک ورودی به سد با ارتفاع 3 متر بوده که موجب سقوط افراد حاضر در مسیر شده است.
سرهنگ سلطانی با اشاره به این که روز گذشته جشنواره بازی های بومی محلی و نمایشگاه صنایع دستی در این مکان برگزار شد و تعداد زیادی از شهروندان جهت حضور در این جشنواره در مسیر پل ها رفت و آمد داشتند، گفت: تحقیقات درباره علت اصلی این حادثه ادامه دارد.