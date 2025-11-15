سردار رادان:
بهرهبرداری از ۱۵۰۰ واحد مسکونی برای کارکنان فراجا/ ۷۰ درصد حقوق مأموران صرف اجاره مسکن میشد
فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به وضعیت گذشته مسکن در ناجا گفت: تنها حدود ۷ درصد کارکنان از منازل سازمانی برخوردار بودند و بخش قابل توجهی از حقوق مأموران، یعنى نزدیک به حدود ۷۰ درصد، صرف هزینههای مسکن و اجاره میشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، صبح شنبه ۲۴ آبان در مراسم بهرهبرداری از ۱۵۰۰ واحد مسکونی سازمانی اعلام کرد: این تعداد واحد مسکونى در مدت ۱۹۰ روز آماده و تحویل شده است. به گفته او، نیروی انتظامی در مقایسه با سایر نیروهای مسلح با کمبود جدی در حوزه تأمین مسکن سازمانی روبهرو بوده است.
وی توضیح داد: همکاران ما بهدلیل افزایش هزینهها، ناچار بودند از مراکز شهری فاصله بگیرند تا بتوانند خانهای برای اجاره پیدا کنند. به همین دلیل، با تداوم اقداماتی که پیشتر آغاز شده بود، ساخت واحدهای سازمانی را با سرعت بیشتری در اولویت قرار دادیم.
فرمانده کل انتظامی همچنین یادآور شد: طبق وعدهای که داده بودیم، یک هزار و ٥٠٠ واحد مسکونی در ۱۹۰ روز به بهرهبرداری رسید. تا پایان سال جارى ساخت ۱۰ هزار واحد دیگر نیز به پایان خواهد رسید. همچنین تا پایان ۱۴۰۵ حدود ۳۵ هزار واحد دیگر در دستور کار قرار دارد.
به گفته وی، این واحدها با استفاده کامل از تجهیزات و فناوری ایرانی ساخته شدهاند و سه ویژگی اصلی دارند، تصفیه و بازگشت ۷۰ درصد آب مصرفی در پروژهها، بهرهگیری از انرژی خورشیدی و استفاده از تجهیزاتی که مصرف انرژی را به حداقل میرساند.
فرمانده کل انتظامی تصریح کرد: مجموعه ۱۵۰۰ واحدی در ۱۹ بلوک ساخته شده و بهطور متوسط میتوان گفت هر طبقه ظرف یک روز به مرحله اجرا رسیده است.
رادان با اشاره به برنامه گسترده فراجا برای ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکن سازمانی گفت: وقتی صحبت از چنین ابعادی است، بدیهی است که کار باید با رویکرد جهادی و سرعت بالا پیش برود.
فرمانده کل انتظامی کشور در ادامه بر اهمیت تأمین مسکن برای کارکنان فراجا تأکید کرد و گفت: برخورداری از خانه سازمانی یکی از حقوق طبیعی نیروهاست و رسانهها باید این مطالبه را جدی پیگیری کنند تا مأموران، بدون هیچ نگرانی غیر از وظایف سازمانی، به خدمت خود ادامه دهند.
سردار رادان در توضیح نحوه اولویتبندی برای تحویل واحدهای سازمانی نیز سه معیار اصلی را مطرح کرد: سابقه و مدت خدمت، نوع خدمت و حضور در یگانهای عملیاتی، و در نهایت تعداد فرزندان کارکنان. این شاخصها مبنای توزیع قرار میگیرد تا عدالت در واگذاریها رعایت شود.