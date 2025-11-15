رئیس سازمان حج وزیارت:
۱۱ هتل در مدینه وظیفه خدمترسانی به زائران را برعهده دارند
رئیس سازمان حج وزیارت با تاکید بر اینکه مطالبه گری حق زائران می باشد گفت: خدمت رسانی مطلوب و شایسته از سوی دست اندرکاران حج وزیارت موجب استمرار اعتماد زائران می شود.
به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت؛ علی رضا رشیدیان در جلسه ستاد عملیات عمره در مدینه اظهار کرد: باید قدردان توفیق خدمت به زائران مدینه منوره و مسجدالحرام باشیم و این را یک نعمت الهی بدانیم.
وی افزود: حق زائران این است که از ما در خصوص خدمات مطالبه کنند.
رئیس سازمان حج و زیارت تصریح کرد: اجرای دقیق تکالیف اجرایی باعث بهرهمندی بیشتر زائران از فضای معنوی مدینه و مکه خواهد شد.
رشیدیان با اشاره به نزدیک شدن به ایام ماههای رجب، شعبان و رمضان گفت: با توجه به افزایش اعزام ها باید آمادگی لازم در ستادهای مدینه و مکه به جهت ارایه خدمات شایسته، فراهم آید.
وی با بیان اینکه خدمات رسانی مناسب موجب استمرار اعتماد زائران خواهد شد گفت: تمامی عوامل و دست اندرکاران باید در خدمت رسانی و برنامهریزی ها به روز باشند و تمامی تلاش خود را برای ارایه خدمات فاخر و مناسب با زایران انجام دهند.
رشیدیان همچنین بر پیگیری انجام زیارت روضه زائران عمره تاکید کرد و گفت: لازم است برخی از فرآیندهای اجرایی عمره برای خدمت رسانی شایسته تر به زائران اصلاح شود.
مدیران ثابت هتل ها و عوامل ستادی گزارش مختصری از اقدامات انجام شده را به رئیس سازمان حج وزیارت ارائه کردند.
در مدینه منوره یازده هتل وظیفه خدمت رسانی به زائران را برعهده دارد.