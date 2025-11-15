خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان حج وزیارت:

۱۱ هتل در مدینه وظیفه خدمت‌رسانی به زائران را برعهده دارند

۱۱ هتل در مدینه وظیفه خدمت‌رسانی به زائران را برعهده دارند
کد خبر : 1714163
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان حج وزیارت با تاکید بر اینکه مطالبه گری حق زائران می باشد گفت: خدمت رسانی مطلوب و شایسته از سوی دست اندرکاران حج وزیارت موجب استمرار اعتماد زائران می شود.

به گزارش ایلنا  از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت؛ علی رضا رشیدیان در جلسه ستاد عملیات عمره در مدینه اظهار کرد: باید قدردان توفیق خدمت به زائران مدینه منوره و مسجدالحرام باشیم و این را یک نعمت الهی بدانیم.

وی افزود: حق زائران این است که از ما در خصوص خدمات مطالبه کنند.

رئیس سازمان حج و زیارت تصریح کرد: اجرای دقیق تکالیف اجرایی باعث بهره‌مندی بیشتر زائران از فضای معنوی مدینه و مکه خواهد شد.

رشیدیان با اشاره به نزدیک شدن به ایام ماه‌های رجب، شعبان و رمضان گفت: با توجه به افزایش اعزام ها باید آمادگی لازم در ستادهای مدینه و مکه به جهت ارایه خدمات شایسته، فراهم آید.

وی با بیان اینکه خدمات رسانی مناسب موجب استمرار اعتماد زائران خواهد شد گفت: تمامی عوامل و دست اندرکاران باید در خدمت رسانی و برنامه‌ریزی ها به روز باشند و تمامی تلاش خود را برای ارایه خدمات فاخر و مناسب با زایران انجام دهند.

رشیدیان همچنین بر پیگیری انجام زیارت روضه زائران عمره تاکید کرد و گفت: لازم است برخی از فرآیندهای اجرایی عمره برای خدمت رسانی شایسته تر به زائران اصلاح شود.

مدیران ثابت هتل ها و عوامل ستادی گزارش مختصری از اقدامات انجام شده را به رئیس سازمان حج وزیارت ارائه کردند.

در مدینه منوره یازده هتل وظیفه خدمت رسانی به زائران را برعهده دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ