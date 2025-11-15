درخشش دانشآموزان مخترع ایرانی در مسابقات جهانی اندونزی ۲۰۲۵
در مسابقات جهانی علوم و اختراعات اندونزی ۲۰۲۵ که با حضور بیش از ۸۰۰ تیم از ۲۴ کشور برگزار شد، تیمهای علمی دانشآموزی ایران با کسب سه مدال طلا و یک جایزه ویژه درخشش چشمگیری داشتند و در جمع قدرتهای علمی جهان قرار گرفتند.
به گزارش ایلنا از دبیرخانه تیمهای علمی دانشآموزی ایران، سرپرست تیمهای علمی دانشآموزی ایران با اشاره به موفقیت نمایندگان کشورمان در این رقابتها اظهار داشت: در این دوره از مسابقات بیش از ۸۰۰ تیم از ۲۴ کشور جهان به رقابت پرداختند و دانشآموزان مخترع ایرانی با کسب سه مدال طلا توانستند به افتخاری کمنظیر دست یابند و نام ایران را در میان برترینهای علم و فناوری جهان مطرح کنند.
مهدی رشیدیجهان با بیان اینکه این مسابقات از ۱۲ تا ۱۵ نوامبر (۲۰تا ۲۴ آبان) در اندونزی برگزار شد، افزود: تیمهایی از ایالات متحده آمریکا، چین، کره جنوبی، مکزیک، تایوان، مالزی، کانادا، لوکزامبورگ، ترکیه و چندین کشور دیگر در این رویداد جهانی حضور داشتند.
وی خاطرنشان کرد: تیم ایران نیز در رشتههای زیستفناوری، آموزش تکنولوژی و هوش مصنوعی، ریاضیات، فنی و مهندسی، شیمی و نانو شرکت کرد و موفق شد در کنار تیمهای قدرتمندی از چین، آمریکا، مکزیک، اندونزی و ویتنام، مدال طلای اصلی مسابقات را کسب کند.
سرپرست تیمهای علمی دانشآموزی ایران در معرفی اسامی مدالآوران کشورمان اینگونه اعلام داشت: رامان نفریه در رشته زیستفناوری موفق به کسب مدال طلا و جایزه ویژه مسابقات جهانی اندونزی شد. تیم متشکل از رادین عباسی و سام رشیدی در رشته فنی و مهندسی مدال طلای مسابقات را به دست آوردند و متین حیاتی نیز در رشته تکنولوژی و هوش مصنوعی با کسب مدال طلا در جمع بهترینهای این حوزه قرار گرفت.
رشیدیجهان با تأکید بر سطح بالای رقابتها گفت: تیم ایران با وجود شرایط بسیار سخت و رقابت با کشورهای مطرح جهان در رشتههای تکنولوژی، فنی و مهندسی و زیستفناوری، توانست جایگاهی ممتاز به دست آورد. این موفقیت چشمگیر بار دیگر ظرفیت بالای علمی و پژوهشی دانشآموزان ایرانی را به نمایش گذاشت.