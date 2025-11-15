خبرگزاری کار ایران
بارش باران با ورود سامانه بارشی به کشور

با ورود سامانه بارشی جدید به کشور، آسمان بخش‌هایی از استان‌های غربی و شمال‌غربی ابری و بارانی است.

به گزارش  ایلنا، با ورود سامانه بارشی جدید به کشور، بارش باران از صبح امروز در مناطقی از استان‌های ایلام و کرمانشاه آغاز شده است.این سامانه استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، غرب اصفهان، چهارمحال‌وبختیاری و خوزستان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

همچنین در استان‌های قم، مرکزی، همدان، تهران، البرز، قزوین و زنجان وزش باد سبب کاهش غلظت آلاینده‌های جوی خواهد شد و در برخی مناطق خیزش گرد و خاک نیز پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس اعلام هواشناسی، فردا یکشنبه بارندگی در استان‌های مرزی غرب و شمال‌غرب و بخش‌هایی از آذربایجان شرقی ادامه می‌یابد. در شمال ایلام، لرستان، همدان، مرکزی و دامنه‌های جنوبی البرز نیز رگبار‌های پراکنده دور از انتظار نیست.

