فراجا پاسدار خون شهدا/ شیراز میزبان نوری که از کلام وحی و خون سرخ شهدا می تابد
فرمانده انتظامی استان فارس با اعلام خبر برگزاری آئین گرامی داشت شهدای اقتدار و امنیت همراه با سی امین دوره مسابقات قرآن و عترت فراجا به میزبانی این فرماندهی، گفت: فراجا با اقتدا به آیات روح بخش کلام وحی، افتخار پاسداری از خون شهدا را دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پلیس، سردار سرتیپ دوم "عزیزالله ملکی" در گفتگو با خبرنگار این روابط عمومی ضمن تشریح برنامه های آئین گرامی داشت شهدای اقتدار و امنیت که در اثنای اختتامیه سی امین دوره مسابقات قرآن و عترت فراجا به میزبانی فرماندهی انتظامی استان فارس برگزار می شود، اظهار داشت: همانگونه که رهبر و مقتدایمان فرمودند "بزرگترین وظیفه انتظامی حفظ ارزش هاست"، بزرگترین سرمایه و ارزش در جمهوری اسلامی ایران، خون مقدس شهدای عزیزی است که برای دفاع از اسلام ناب محمدی(ص) و میهن اسلامی، عاشقانه و عارفانه جان شیرین خود را در کف دست گرفته و با مقاومت و ایستادگی، عزت آفرین و جاودان شدند، فراجا نیز این مهم را وظیفه خود می داند که با تمام قدرت و با افتخار از ارزش های بدست آمده توسط شهدا پاسداری کند.
این مقام مسئول در ادامه یاد و خاطره شهدا را گرامی داشت و بر ادامهدادن راه و مسیر شهدا تاکید کرد و گفت: سردار ملکی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: وقتی سخن از شهدا و خانوادههای معظم آنان به میان میآید، ذهن ناخودآگاه به سمت ایثار، صبوری و ایمان راسخ میرود، هر بار که برای عرض ادب خدمت خانواده معظم شهدا فراجا میرسم، خواسته اول و آخر آنها دفاع از آرمانهای شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است، شهدا هویت ملی و دینی ما هستند و کارکنان خدوم انتظامی تا پای جان ادامه دهندگان راه نورانی شهدا هستند.
وی با اشاره به تقارن آئین گرامی داشت شهدای اقتدار و امنیت و اختتامیه سی اُمین دوره مسابقات قرآن و عترت فراجا، افزود: جانفشانی شهدای مدافع امنیت و شهدای محور مقاومت در راه قرآن، دین اسلام، و اهتزاز پرچم توحید است، این عزیزان با ایثار خون خود به ما یاد دادند که جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر قرآن و عترت به این عزت و اقتدار رسیده و اکنون چشم امید آزادیخواهان جهان است و ما امروز وارث و جیرهخوار خوان نعمت شهدا هستیم، ناشکری است که از مجاهدتهای شهدا استفاده کنیم ولی به آرمانها، خواستهها و وصیتنامههایشان بیاعتنا باشیم.
این مقام انتظامی با تجلیل از روحیه اقشار و شهادت طلبی کارکنان مجاهد انتظامی، تاکید کرد: امروز نیروهای مخلص انتظامی با تاسی به سیره نورانی یاران شهید خود، با وجود تحمل سختیها، با روحیهای خستگیناپذیر در میدان خدمت حاضرند و این روحیه، رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است.
سردار ملکی با اشاره به اجرای طرح سفیر قرآنی شهید در آئین گرامی داشت شهدای اقتدار و امنیت همراه با اختتامیه سی اُمین دوره مسابقات قرآن و عترت فراجا، گفت: در این طرح معنوی همه حافظان، شرکت کنندگان، داوران و دست اندرکاران مسابقات به عنوان سفیر قرآنی یکی از شهدای والامقام انتظامی معرفی می گردند و لوح سفیر شهید را دریافت خواهند کرد که در همین راستا سه مسئولیت معنوی و ره آورد برای وی بهمراه خواهد داشت؛ 1- در اجرای موازین دینی هر مسلمان می بایست تلاوت روزانه قرآن کریم را داشته باشد و سفیر قرآنی شهید ثواب این تلاوت های روزانه خود را به روح مطهر شهید هدیه خواهد کرد. 2- شهید را شفاعت کننده قرار داده تا خداوند او را در عمل به آموزه های قرآنی و اخلاص در تلاوت یاری فرماید. 3- سیره نورانی شهید را چراغ راه خود در زندگی قرار داده و از شهید الگو برداری می نماید.
فرمانده انتظامی استان فارس در خاتمه با قدردانی از سازمان عقیدتی سیاسی فراجا و تمامی همکاران خود در برگزاری این مراسم، گفت: مقدمات برگزاری مسابقات و آئین گرامی داشت شهدای اقتدار و امنیت به میزبانی این فرماندهی به صورت کامل انجام شده است و بحمد الله از ۲۵ آبان ماه، شیراز میزبان نوری است که از کلام وحی و خون سرخ شهدا میتابد؛ نوری که قلوب را به هم پیوند میدهد و مسیر انسان را از غفلت به حقیقت رهنمون میسازد.
گفتنی است مراسم گرامی داشت شهدای اقتدار و امنیت همزمان با اختتامیه سی اُمین دوره مسابقات قرآن و عترت فراجا روز چهارشنبه 28 آبان با حضور فرماندهان و مسئولین لشکری و کشوری در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی شاهچراغ (ع) برگزار خواهد شد.