تأکید رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت بر لزوم تعیینتکلیف پروندههای بلاتکلیف
جلیلی، رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت در دومین روز از نشست کشوری معاونین آموزشی وزارت بهداشت که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد، گزارشی از آخرین وضعیت جذب اعضای هیئت علمی، فرآیندهای اداری و امور رفاهی دانشگاههای علوم پزشکی کشور ارائه کرد.
به گزارش ایلنا، جلیلی در ابتدای سخنان خود با قدردانی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز بهعنوان میزبان اجلاس و همکاران برگزارکننده، به تشریح اقدامات انجامشده در حوزه جذب اعضای هیئت علمی پرداخت و گفت: فرآیند جذب فراخوان های ۲۰ و ۲۱ تقریبا به پایان رسیده و اکنون آمادگی کامل برای برگزاری بیست و دومین فراخوان جذب هیات علمی فراهم شده است . بررسی نیازهای دانشگاهها انجام و آگهی مربوطه نیز آماده انتشار است. پس از دریافت مجوزهای لازم از سازمان اداری و استخدامی کشور، فرآیند جذب جدید آغاز خواهد شد.
وی با اشاره به محدودیت پستهای سازمانی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور، از اجرای طرح بازبینی و بازآرایی پستها در قالب مدل آزمایشی خبر داد و افزود: این طرح در پنج تا هفت دانشگاه بهصورت آزمایشی اجرا میشود و در صورت موفقیت، بازبینی در سطح ملی ادامه خواهد یافت.
رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت در ادامه به موضوع جذب نخبگان علمی و اعضای هیئت علمی بالینی اشاره کرد و گفت: با همکاری سازمان ملی نخبگان، فرآیند جذب نخبگان علمی تسهیل شده و تعداد بیشتری از متقاضیان توانستهاند از مسیرهای جدید جذب شوند.
جلیلی همچنین با تأکید بر لزوم نظم و شفافیت در بررسی پروندههای اعضای هیئت علمی اظهار داشت: بلاتکلیف ماندن پروندهها وجاهت قانونی ندارد و باید در چارچوب ضوابط مشخص بررسی و تعیینتکلیف شوند. تسریع در روند بررسی پروندهها علاوه بر رعایت عدالت اداری، موجب حفظ انگیزه و پویایی اعضای هیئت علمی خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت توزیع نیروهای تخصصی و فوقتخصصی در کشور پرداخت و گفت: در حال حاضر حدود ۳۰۰ نفر باید در سطح کشور توزیع شوند، در حالی که نیازهای اعلامشده از سوی دانشگاهها بیش از هزار و صد نفر است. به همین دلیل، ناگزیر هستیم بر اساس اولویتبندی و نیازهای واقعی دانشگاهها تخصیص نیروها را انجام دهیم تا این فرآیند تا پایان آبانماه نهایی شود.
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، جلیلی در ادامه به موضوع تسهیلات رفاهی اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاهها اشاره کرد و افزود: با وجود برخی مشکلات در همکاری بانکها، پیگیریهای لازم از طریق بانک مرکزی انجام شده است. انتظار میرود دانشگاهها نیز تعامل خود را با بانکهای عامل استان افزایش دهند تا همکاران بتوانند از تسهیلات رفاهی در دسترس بهرهمند شوند.
رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت در پایان بر اهمیت تشکیل منظم جلسات هیئتهای انتظامی و پیگیری مصوبات آنها تأکید کرد و خواستار هماهنگی بیشتر میان واحدهای دانشگاهی و مرکزی در اجرای مصوبات و تصمیمات کلان حوزه آموزش شد.