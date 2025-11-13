مشاور عالی وزیر بهداشت:
آموزش پزشکی نیازمند نگاهی نو، منعطف و آیندهنگر است
مشاور عالی وزیر بهداشت در نشست معاونین آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در تبریز، بر ضرورت بازنگری در ساختار آموزش پزشکی و حرکت به سوی آموزش فناورانه، نسلمحور و انسانمدار تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، در جریان نشست معاونان آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد، دکتر علی جعفریان، مشاور عالی وزیر بهداشت، با اشاره به ضرورت بازاندیشی در ساختار آموزشی علوم پزشکی کشور، بر لزوم توجه به تحولات فناورانه، تغییر نسل فراگیران، و بازتعریف مفهوم آموزش پزشکی در عصر هوش مصنوعی تأکید کرد.
وی ضمن قدردانی از میزبانی شایسته دانشگاه علوم پزشکی تبریز و تلاشهای مجموعه آموزش کشور، اظهار داشت: حوزه آموزش ذاتاً پرچالش و پرتغییر است و نیازمند نگاهی نو، منعطف و آیندهنگر میباشد. مدیریت بحران در موضوعاتی چون افزایش ظرفیت پزشکی و ساماندهی آزمونها از جمله وظایف مهم معاونتهای آموزشی است که باید با تدبیر و تعامل پیش برود.
دکتر جعفریان با اشاره به تحول در رفتار و نگرش نسل جدید دانشجویان افزود: امروز نسل جدید با ما متفاوت میاندیشد؛ آنان آموزش را در قالب تصویر، تجربه و مشارکت جستوجو میکنند. این واقعیت ایجاب میکند که آموزش پزشکی از شیوههای سنتی فاصله گرفته و به سمت یادگیری فعال، فناوریمحور و شخصیسازیشده حرکت کند.
وی همچنین بر ضرورت توجه به مفهوم تعهد حرفهای (Professionalism) در فضای امروز و توجه به سلامت روان دانشجویان تأکید کرد و افزود: باید بپذیریم که ارزشها و انتظارات نسل جدید تغییر کرده است؛ آموزش پزشکی باید بتواند ضمن حفظ اصول اخلاقی و انسانی، با اقتضائات این تحولات همافزا شود.
مشاور عالی وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به گسترش هوش مصنوعی در آموزش و خدمات سلامت، گفت: سرعت تغییرات فناوری قابل پیشبینی نیست؛ ما اکنون در نقطهای قرار داریم که هوش مصنوعی میتواند در تشخیص و درمان، آموزش و پژوهش نقش مؤثر ایفا کند. مهم این است که در این مسیر جایگاه انسان و ارزشهای انسانی محفوظ بماند.
دکتر جعفریان در پایان با تأکید بر لزوم ایجاد فضاهای گفتوگو و اندیشهورزی در محیطهای دانشگاهی افزود: پیشنهاد میکنم جلسات غیر اداری و آزاداندیشانه برای تبادل نظر درباره آینده آموزش پزشکی برگزار شود تا ضمن بهرهگیری از ظرفیتهای نسل جوان، بتوانیم مسیر تحول آموزشی را هموارتر سازیم. انعطاف، نوآوری و آیندهنگری سه اصل کلیدی در حفظ کیفیت آموزش علوم پزشکی در سالهای پیشروست.