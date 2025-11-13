رئیس سازمان مدیریت بحران ایران:
در برابر هر بحران انسان ساخت میایستیم و آن را دفع میکنیم
رئیس سازمان مدیریت بحران ایران، در کنفرانس وزیران شرایط اضطراری و مدیریت بحران کمربند-راه در چین، با تاکید بر ضرورت همکاریهای بینالمللی در مواجهه با بحرانهای طبیعی و انسانساز، از پنج پیشنهاد راهبردی ایران برای تقویت تابآوری منطقهای و جهانی خبر داد.
به گزارش ایلنا، حسین ساجدینیا، رئیس سازمان مدیریت بحران ایران، در کنفرانس وزیران شرایط اضطراری و مدیریت بحران کمربند-راه که در کشور چین برگزار شد، بر اهمیت همکاریهای منطقهای و جهانی در مدیریت بحران تاکید کرد.
وی در سخنان خود گفت: شاید در جهان کنونی مهمتر از بلایای طبیعی، جنگ باشد. جنگهای نابرابری که هزاران هزار کشته برجای میگذارد و بیشترین کسانی که آسیب میبینند کودکان سالخوردگان و زنان هستند. که نمونه آن حمله نظامی رژیم صهیونیستی به مردم مظلوم غزه و سایر کشورها میباشد که نمود بارز آن حمله به کشور عزیزم ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود.
وی افزود: ما در برابر هر بحران طبیعی و انسان ساخت میایستیم و آن را دفع میکنیم و سرزمینمان را میسازیم و پاسخ کوبنده میدهیم و تاب میآوریم.
ساجدی نیا جمهوری اسلامی ایران را یکی از اعضای فعال ابتکار کمربند و جاده دانست که همواره بر اهمیت همکاریهای منطقهای و جهانی در زمینه مدیریت کاهش ریسک مخاطرات طبیعی و تقویت همکاریهای بینالمللی تأکید داشته است.
در راستای تکمیل چارچوب همکاریهای جمعی و با هدف تقویت تابآوری منطقهای و بینالمللی، ساجدینیا پنج پیشنهاد راهبردی را برای توسعه همکاریها و همافزایی میان کشورهای عضو مطرح کرد. این پیشنهادات شامل تشکیل کارگروههای مشترک علمی و عملیاتی در حوزههای حیاتی چون هشدار سریع، امداد هوایی و کاربرد هوش مصنوعی بود. همچنین، وی بر لزوم تشکیل تیمهای چند ملیتی جهت امدادرسانی مشترک برای مدیریت بحران تاکید کرد تا بتوان از تواناییهای مختلف در مواقع بحرانی به طور موثر استفاده کرد.
سومین پیشنهاد ایران، تشکیل مجمع سالانه دیپلماسی بحران و تابآوری منطقهای بود تا بستری برای تبادل نظر و همفکری مستمر فراهم شود.
در ادامه، ساجدینیا خواستار تهیه و تدوین نقشه راه همکاریهای منطقهای و کشورهای عضو شد؛ نقشهای که بر نقش و سهم هر یک از اعضاء تمرکز داشته باشد و چارچوبی روشن برای اقدامات مشترک ارائه دهد.
پنجمین پیشنهاد نیز به ایجاد پلتفرم مدیریت بحران مشترک برای جذب و توزیع کمکهای بشردوستانه اختصاص داشت تا در شرایط اضطراری، روند کمکرسانی تسهیل و تسریع گردد.
رئیس سازمان مدیریت بحران آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای میزبانی برنامههای آموزشی و رزمایشهای مشترک در زمینههای زلزله، سیل و حوادث صنعتی اعلام کرد و این اقدامات را پلی میان دانش بومی و فناوریهای نوین و زمینهساز همگرایی بیشتر کشورهای عضو دانست.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این نشست، آغازگر فصلی نو از همکاریهای راهبردی در مسیر تحقق جامعهای با آیندهای مشترک و تابآور برای همگان باشد.