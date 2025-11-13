ضرورت الزام مأموران شهرداری به رعایت حقوق شهروندی/ شهربانان باید تحت نظارتِ مستمر باشند

«مرتضی طلایی» نایب رئیس پیشین شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره انتقادها از برخورد خشونت‌آمیز شهربان‌ها، اظهار داشت: شورای شهر نظارت مستقیمی بر شهربان‌ها ندارد. در واقع شهربان‌ها از بخش‌های زیرمجموعهٔ مدیریت شهری هستند و نظارت بر فعالیت و عملکرد آنان بر عهدهٔ ساختار مدیریت شهری است که سازوکار خاص خود را دارد.

طلایی فلسفهٔ وجودی شهربان‌ها را پیشگیری از تخلفات شهری خواند و افزود: نقش اصلی شهربان‌ها، یک نقش پیشگیرانه است. آنان باید تلاش کنند قبل از وقوع تخلفی که پیامدهای بعدی دارد، مانع از آن شوند. برای مثال، در حوزهٔ ساخت‌وساز، موظفند از ساخت‌وسازهای خلاف ضوابط و بدون پروانه پیشگیری کنند.

وی در تحلیل چرایی بروز برخی درگیری‌های میدانی گفت: وقتی مأموری در حال انجام وظیفه است، ممکن است با مقاومت روبرو شود و این مقاومت به تنش بینجامد. این پدیده متأسفانه در جامعهٔ ما کم‌وبیش دیده می‌شود.ما باید بپذیریم که شهربان به عنوان ضابط مدیریت شهری، در حال اعمال مقررات برای ادارهٔ بهتر شهر است و شهروندان نیز باید همکاری لازم را داشته باشند.

رئیس پلیس اسبق تهران تاکید کرد: مأموران شهرداری باید در حین کار حقوق شهروندی را رعایت کرده و باور داشته باشند که اعمال قانون از طریق رفتار اخلاق‌مدارانه، نتیجه‌ای بسیار بهتر از برخورد از موضع قدرت دارد. ما باید بین "اقتدار" و "قدرت" تفاوت قائل شویم. این اقتدار است که پشتوانه‌ای برای اعمال حاکمیت قانون است، نه استفادهٔ لحظه‌ای از "قدرت".باید از حقوق شهروندان دفاع کنیم و اجازه ندهیم با روش‌های گوناگون و سلیقه‌ای، آسیبی به حقوق شهروندان وارد شود.

وی افزود: شهربانان نباید فراتر از چارچوب وظایف خود عمل کنند. از جمله نهادهایی که نیاز به نظارت مستمر دارند، شهربانان هستند، چرا که در خط مقدم مدیریت شهری حضور دارند.

این عضو سابق شورای شهر، با بیان اینکه شهربان‌ها از امنیت شغلی برخوردار نیستند، اظهار داشت: بهبود خدمات رفاهی و شرایط کاری کارکنان، بهره‌وری و صحت عمل آنان را افزایش می‌دهد. وقتی درآمد یک مأمور کفاف ضروریات زندگی‌اش را نمی‌دهد، زمینه‌های برخی تخلفات فراهم می‌شود.

طلایی با تشریح «مسئلهٔ چندوجهی» تخلفات شهری، به ریشه‌یابی این معضل پرداخت و گفت: شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی امروز جامعهٔ ما در وضعیت قابل قبولی نیست و بیشتر مردم جامعه تحت فشار معیشتی هستند. وقتی یک جوان کار پیدا نمی‌کند و مجبور به دست‌فروشی می‌شود، این‌ها را باید در کنار هم دید.

وی تأکید کرد: مسئله این است که وقتی به یک شهربان می‌گویند برو سد معبر را رفع کن، به مسائل پشت صحنه — که نتیجه‌اش گسترش دست‌فروشی است — توجه نمی‌کنند.

این مقام سابق شهری در ادامه با اشاره به تنش‌های میدانی میان مأموران و شهروندان تأکید کرد: اگر مدیریت جامعه را متناسب با شرایط موجود ساماندهی کنیم، دیگر شاهد این نخواهیم بود که مأموران با شهروندی برخورد کنند که برای امرار معاش بساطی در خیابان گسترده است. طبیعی است که کسی که تمام زندگی‌اش را در پیاده‌رو گذاشته، در برابر جمع‌آوری بساطش مقاومت کند.

طلایی به نظر بنده امروز هر کسی هر کاری دلش بخواهد انجام می‌دهد. اگر مسئولان نتوانند برای این شرایط حاکم چاره‌ای بیندیشند و آن را سامان دهند، روزبه‌روز بر دامنهٔ تنش‌های اجتماعی افزوده خواهد شد.

این مقام سابق شهری در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به تخلفات و حوادث ناشی از موتورسیکلت‌ها، رویکرد کنونی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: چرا برای آموزش راکبان و به رسمیت شناختن این پدیده فکر نمی‌کنیم؟ این مسئله رها شده، گسترش یافته و از یک پدیدهٔ ساده به یک بحران اجتماعی تبدیل شده است. آنگاه تازه می‌خواهیم با توقیف و برخورد قهری حلش کنیم.

انتهای پیام/