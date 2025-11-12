خبرگزاری کار ایران
پایان ۹ سال فرار از دست پلیس

پایان ۹ سال فرار از دست پلیس
کد خبر : 1713194
مجرم سابقه‌داری که به اتهامات متعدد از جمله آدم‌ربایی، تیراندازی، ایجاد رعب و وحشت و حمل مواد مخدر تحت تعقیب قضایی بود، پس از 9 سال فرار، در عملیاتی پیچیده و منسجم در بندرعباس دستگیر شد.

به گزارش ایلنا از پلیس، سردار "علی‌اکبر جاویدان" در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره آدم‌ربایی در تاریخ چهارم تیرماه سال جاری در شهرستان میناب، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت. 

وی افزود: با اجرای اقدامات گسترده فنی و اطلاعاتی، عامل اصلی این پرونده شناسایی و  در نتیجه فشارهای میدانی پلیس و با وساطت ریش‌سفیدان و معتمدان محلی، متهم که عرصه را بر خود تنگ دیده بود در مدت 72  ساعت پس از آدم ربایی ، ناچار به آزادسازی گروگان شد. 

سردار جاویدان ادامه داد: پس از آزادی گروگان، شناسایی محل اختفای متهم و دستگیری وی به طور ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت. مأموران سازمان اطلاعات شهرستان میناب نیز با انجام تحقیقات میدانی، رصدهای چندماهه و بهره‌گیری از روش‌های فنی و اطلاعاتی، سرانجام مخفیگاه متهم را در شهر بندرعباس شناسایی کردند. 

فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: پس از هماهنگی با مقام قضایی و با تشکیل تیم عملیاتی مشترک بین سازمان اطلاعات انتظامی میناب  و سازمان اطلاعات انتظامی استان، مأموران به محل اعزام و در یک عملیات دقیق و منسجم، متهم را در مخفیگاهش دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند. 

وی تصریح کرد: متهم که دارای سوابق متعدد از جمله " قدرت‌نمایی با سلاح گرم، تیراندازی با سلاح جنگی، آدم‌ربایی، ایجاد ناامنی و حمل مواد مخدر "  بود، در مواجهه با دلایل و مستندات متقن، به ارتکاب جرم آدم‌ربایی اعتراف کرد. 

این  مقام ارشد انتظامی استان تصریح کرد: این فرد پیش‌تر به اتهام حمل مواد مخدر به "25  سال حبس محکوم"  شده و طی 9  سال گذشته متواری بود که  متهم پس از تشکیل پرونده تکمیلی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شد. 

فرمانده انتظامی استان هرمزگان در پایان با تأکید بر قاطعیت پلیس در برخورد با عناصر مخل امنیت عمومی اظهار داشت: مجرمان و قانون‌گریزان باید بدانند هیچ نقطه‌ای در کشور برای آنان محل امنی نخواهد بود و پلیس با بهره‌گیری از توان اطلاعاتی و اشراف میدانی، با هرگونه اقدام مجرمانه که امنیت و آرامش مردم را خدشه‌دار کند، برخورد قاطع و بی‌امان خواهد داشت. امنیت مردم، خط قرمز پلیس است.

