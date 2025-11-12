پایان ۹ سال فرار از دست پلیس
مجرم سابقهداری که به اتهامات متعدد از جمله آدمربایی، تیراندازی، ایجاد رعب و وحشت و حمل مواد مخدر تحت تعقیب قضایی بود، پس از 9 سال فرار، در عملیاتی پیچیده و منسجم در بندرعباس دستگیر شد.
به گزارش ایلنا از پلیس، سردار "علیاکبر جاویدان" در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره آدمربایی در تاریخ چهارم تیرماه سال جاری در شهرستان میناب، رسیدگی به موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: با اجرای اقدامات گسترده فنی و اطلاعاتی، عامل اصلی این پرونده شناسایی و در نتیجه فشارهای میدانی پلیس و با وساطت ریشسفیدان و معتمدان محلی، متهم که عرصه را بر خود تنگ دیده بود در مدت 72 ساعت پس از آدم ربایی ، ناچار به آزادسازی گروگان شد.
سردار جاویدان ادامه داد: پس از آزادی گروگان، شناسایی محل اختفای متهم و دستگیری وی به طور ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت. مأموران سازمان اطلاعات شهرستان میناب نیز با انجام تحقیقات میدانی، رصدهای چندماهه و بهرهگیری از روشهای فنی و اطلاعاتی، سرانجام مخفیگاه متهم را در شهر بندرعباس شناسایی کردند.
فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: پس از هماهنگی با مقام قضایی و با تشکیل تیم عملیاتی مشترک بین سازمان اطلاعات انتظامی میناب و سازمان اطلاعات انتظامی استان، مأموران به محل اعزام و در یک عملیات دقیق و منسجم، متهم را در مخفیگاهش دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.
وی تصریح کرد: متهم که دارای سوابق متعدد از جمله " قدرتنمایی با سلاح گرم، تیراندازی با سلاح جنگی، آدمربایی، ایجاد ناامنی و حمل مواد مخدر " بود، در مواجهه با دلایل و مستندات متقن، به ارتکاب جرم آدمربایی اعتراف کرد.
این مقام ارشد انتظامی استان تصریح کرد: این فرد پیشتر به اتهام حمل مواد مخدر به "25 سال حبس محکوم" شده و طی 9 سال گذشته متواری بود که متهم پس از تشکیل پرونده تکمیلی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شد.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان در پایان با تأکید بر قاطعیت پلیس در برخورد با عناصر مخل امنیت عمومی اظهار داشت: مجرمان و قانونگریزان باید بدانند هیچ نقطهای در کشور برای آنان محل امنی نخواهد بود و پلیس با بهرهگیری از توان اطلاعاتی و اشراف میدانی، با هرگونه اقدام مجرمانه که امنیت و آرامش مردم را خدشهدار کند، برخورد قاطع و بیامان خواهد داشت. امنیت مردم، خط قرمز پلیس است.