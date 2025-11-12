تحولات ایران و افغانستان روی دو کشور تأثیرگذار است

به گزارش ایلنا، نشست تخصصی مشترک بین هیأت جمهوری اسلامی ایران و هیأت مذکور از افغانستان درباره حوزه‌های همکاری در زمینه کاهش تقاضای موادمخدر، در مجموعه فرهنگی شقایق ستاد مبارزه با موادمخدر برگزار شد.

دکتر یاوری؛ معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با موادمخدر، این نشست را به فال نیک گرفت و ابراز امیدواری کرد تا نشست مذکور نماد تمایل دو طرف برای افزایش تعاملات علمی و تخصصی در حوزه‌های مختلف باشد و گفت: البته تأکید این جلسه بیشتر در حوزه درمان است.

وی تصریح کرد: آنچه از نظر علمی و تجربی می‌توان به آن تأکید کرد این است که هر تغییری در ایران رخ می‌دهد، تأثیراتی در افغانستان خواهد داشت همچنین تغییرات در افغانستان نیز تأثیرات گسترده در ایران می‌گذارد.

معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با موادمخدر با تأکید بر اینکه ایران و افغانستان بیش از حد با هم تنیده هستند، گفت: هر تحولی نیاز به برنامه‌ریزی مشخص دارد لذا در صورت کار و اقدام با یکدیگر، هزینه‌های کل برای هر دو کشور کم می‌شود یعنی تعامل دو طرفه کمک‌کننده کاهش میانگین هزینه بین طرفین است.

یاوری، این جلسات را فتح بابی برای تعیین یک مسیر جدید، مشخص و به طور خاص یک برنامه و نقشه راه دانست و گفت: می‌توانیم بر اساس این نقشه راه تعدادی برنامه اجرایی نیز اجرا کنیم.

وی، پیش‌بینی، پیشگیری، درمان و نگهداری شامل معیشت و مسکن را چهار حوزه مهم در مقابله با اعتیاد دانست و گفت: ما قبل از درمان باید برای پیشگیری برنامه‌ریزی کنیم تا افراد مبتلا به اعتیاد نشوند همچنین تحقیقات بین‌المللی نشان می‌دهد که بعد از درمان فرد باید معیشت و مسکن داشته باشد تا میزان مانایی درمان افزایش پیدا کند.

محمد نریمانی؛ مدیرکل دفتر روابط بین‌الملل ستاد مبارزه با موادمخدر نیز در ادامه با اشاره به روند شکل‌گیری این جلسه و جلسات پیشین آن، بیان کرد: در سیزدهمین کنگره سازمان ملل در دوحه قطر که به منظور پیشگیری از جرم و عدالت کیفری در سال ۲۰۱۹ تشکیل شد، چهارچوب راهبردی برای اتخاذ رویکردی متوازن، عدالت‌محور و سلامت‌محور تعیین شد تا کارگروه ویژه مبارزه موادمخدر با اولویت افغانستان به منظور ارتقای همکاری بین افغانستان و کشورهای هم‌جوار برای تبادل تجارب موفق، اشتراک‌گذاری دانش فنی و تخصصی، اقدام کند.

وی افزود: این کارگروه ذیل دفتر UNODC فعالیت می‌کند و در آن برای افغانستان سه حوزه شامل کاهش عرضه مشتمل بر اقدامات مقابله‌ای و مدیریت مرزی، حوزه کاهش تقاضا، درمان و کاهش آسیب و حوزه توسعه جایگزین مشتمل بر معیشت و اقتصاد جایگزین مشخص شده است.

نریمانی عنوان کرد: این نشست در این چهارچوب برگزار می‌شود تا یکی از اولویت‌های سه‌گانه کارگروه موادمخدر دوحه یعنی کاهش آسیب را به هم مرور کنیم.

مدیرکل دفتر روابط بین‌الملل ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به ظرفیت‌های علمی و تجارب موفق جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه اخیر در حوزه درمان و بازتوانی معتادان، گفت: این دستاوردها در کنار اشتراکات تاریخی و تمدنی بین دو کشور قطعاً زمینه را برای تحقق اهداف بیانیه دوحه و همچنین ایجاد منطقه‌ای عاری از موادمخدر فراهم خواهد کرد.

وی این نشست را به فال نیک گرفت و گفت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان بازیگر فعال در این کارگروه شناخته شده و جلسات متعددی با UNODC، «یوناما» (هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان) در کابل، تهران و دوحه داشتیم و این جلسات نیز ادامه جلسات قبلی است.

امیرعباس لطفی سرابی؛ رئیس اداره پناهندگان و موادمخدر وزارت امور خارجه نیز در این جلسه ضمن خیر مقدم به میهمانان جلسه، اظهار کرد: هماهنگونه که بیان شد بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در نشست دوحه قرار شد جمهوری اسلامی ایران در کنار کشور ژاپن به عنوان حاملی مالی اصلی فرآیند دوحه، کمک‌های لازم را به این فرآیند برای تشکیل راهبری دو کارگروه مبارزه با موادمخدر داشته باشد.

وی تصریح کرد: بدیهی است حضور و پیگیری مستمر جمهوری اسلامی ایران در جلسات فرآیند دوحه و همچنین دو کارگروه مقابله با موادمخدر و بخش خصوصی، جدیت جمهوری اسلامی ایران را در همکاری با کشور افغانستان نشان داده است.

لطفی با بیان اینکه با پیش از این نیز همکاری بسیار نزدیکی با کشور افغانستان در حوزه‌های مختلف اعم از مقابله با موادمخدر داشتیم، گفت: این جلسه و سفر به طور خاص به زیرکارگروه کاهش تقاضا ذیل کارگروه مقابله با موادمخدر ناظر است.

رئیس اداره پناهندگان و موادمخدر وزارت امور خارجه ادامه داد: از گذشته نیز عنوان شده که جمهوری اسلامی ایران مخصوصاً در حوزه کاهش تقاضا معتقد است دست همکاری به برادران افغانستانی بدهد و آن‌ها را در این زمینه کمک کند.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران هم‌اکنون با همکاری UNODC به عنوان «مرکز منطقه‌ای تحقیقات و کاهش خطرپذیری سوء مصرف موادمخدر» (اینکاس) انتخاب شده است، گفت: سفر هیأت افغانستانی و مناسبات طرفین می‌تواند زمینه مناسبی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های این مرکز باشد.

لطفی خاطرنشان کرد: ستاد مبارزه با موادمخدر نیز به طور کامل با حمایت وزارت امور خارجه، آمادگی دارد تا در این زمینه با کشور افغانستان همکاری کند.

رئیس اداره پناهندگان و موادمخدر وزارت امور خارجه ابراز امیدواری کرد تا این نشست دستاورد مثمرثمری داشته باشد و گفت: از هیأت افغانستانی انتظار داریم بعد از این سفر یک سری تقاضای مشخص به طرف ایرانی ارائه دهند تا بتوانیم یک برون‌داد و نتیجه مشخص از این نشست داشته باشیم و در این زمینه نیز این هیأت، حمایت کامل ایران و وزارت خارجه را همراه دارد.

وی با ابراز گلایه ازعدم چابکی فرآیند دوحه گفت: از فرآیند دوحه مقداری گله‌مند هستیم، ما بیش از این‌ها از فرآیند دوحه انتظار مثبت داشتیم که به نظرم این نارضایتی را هیأت افغانستانی نیز در جای جای مسئله و فرآیند دوحه ابراز کرده بود.

به گزارش روابط عمومی عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر؛ لطفی عنوان کرد: ما چابکی و سرعت‌عمل بیشتری را از فرآیند دوحه انتظار داشتیم تا بتوانیم به نتایج مشخص و معین‌تری دست پیدا کنیم اما به هر حال انجام این سفر را به فال نیک می‌گیریم و جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در تمام حوزه‌های مقابله با موادمخدر اعم از مقابله با عرضه و قاچاق، معیشت و توسعه جایگزین، همکاری لازم را به اجرا دربیاورد.

