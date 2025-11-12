خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شیوه نامه «محیط‌یار» توسط وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد

شیوه نامه «محیط‌یار» توسط وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد
کد خبر : 1713002
لینک کوتاه کپی شد.

طرح ملی «محیط‌یار» با هدف ارتقای سواد محیط‌زیستی و نهادینه‌سازی فرهنگ تعامل مسئولانه با محیط‌زیست در میان دانش‌آموزان، در دومین ماه از سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به‌صورت رسمی در مدارس مقطع ابتدایی کشور آغاز شد.

به گزارش ایلنا، محمد مدادی، رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط‌بان، اعلام کرد: بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده با وزارت آموزش و پرورش، شیوه‌نامه اجرایی طرح ملی «محیط‌یار» ذیل برنامه «سفیران سلامت دانش‌آموزی» از سوی معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش به ادارات کل آموزش و پرورش سراسر کشور ابلاغ شده است. 

مدادی تصریح کرد: در چارچوب این طرح، مقرر شده است یک‌چهارم از سفیران سلامت مدارس ابتدایی با عنوان «سفیر محیط‌یار» سازماندهی شوند و آموزش‌های تخصصی در حوزه محیط‌زیست را فراگیرند. 

وی با اشاره به برنامه پنج‌ساله اجرای طرح ملی محیط‌یار افزود: در سال نخست، حدود ۲۰ درصد از مدارس هر استان به‌عنوان مدارس پایلوت انتخاب می‌شوند. در این مرحله، مراقبان سلامت مدارس، که مسئول آموزش دانش‌آموزان محیط‌یار هستند؛ تحت آموزش‌های تخصصی کارشناسان و متخصصان محیط‌زیست قرار می‌گیرند. 

مدادی ادامه داد: از سال دوم، دانش‌آموزان علاقه‌مند به مباحث محیط‌زیستی از سوی مسئولان مدارس به‌عنوان «محیط‌یار» برگزیده می‌شوند تا با بهره‌گیری از آموزش‌های مراقبان سلامت، نقش مؤثری در اجرای پروژه‌های مشارکتی و محیط‌زیستی مدرسه ایفا کنند. 

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست،  رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط‌بان در پایان ابراز امیدواری کرد: اجرای طرح ملی «محیط‌یار» با ارتقای آگاهی دانش‌آموزان، زمینه‌ساز پرورش نسلی مسئولیت‌پذیر، آگاه و دغدغه‌مند در قبال محیط‌زیست کشور شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ