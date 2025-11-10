ایران سد ورود موادمخدر به اروپا است
معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: ما سالیانه در راه مبارزه با موادمخدر شهید و جانباز تقدیم، از از ورود موادمخدر به اروپا جلوگیری و در خشکی، دریا و نقاط صعبالعبور با سوداگران مرگ مبارزه میکنیم.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر؛ هیأت عالی رتبهای از سازمان جهانی بهداشت در دفتر مرکزی در ژنو و دفتر منطقهای قاهره صبح امروز با حضور در ستاد مبارزه با موادمخدر با معاون پیشگیری و درمان و جمعی از مدیران ستاد مبارزه با موادمخدر و مدیران دیگر دستگاههای عضو همچون وزارت بهداشت، آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی دیدار و گفتوگو کردند.
الگوهای جهانی درمان اعتیاد در ایران به طور کامل اجرا میشود
امیرحسین یاوری؛ معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با موادمخدر در این جلسه ضمن خیرمقدم و خرسندی از حضور هیأت مذکور در این ستاد با اشاره به اقدامات جمهوری اسلامی ایران در بحث مقابله با موادمخدر، اظهار کرد: تقریباً تمام الگوهای جهانی در بحث درمان اعتیاد در ایران نیز تطبیق داده شده و اجرا میشود که از اهم این اقدامات میتوان به مراکز درمان سرپایی وابستگی به موادمخدر، موبایلسنتر، سرپناه شبانه، مراکز اقامتی، مراکز کاهش آسیب، تیمهای سیار، مراکز گذری و … نام برد.
وجود ۱۰ هزار و ۲۵۰ مرکز درمان اعتیاد در ایران
وی با بیان اینکه عمده درمان معتادان در ایران با استفاده از شربت «اپیوم»، «متادون» و «بوپرونورفین» صورت میگیرد، گفت: اکنون ۱۰ هزار و ۲۵۰ مرکز درمان اعتیاد در ایران وجود دارد و دو میلیون و ۲۴۵ هزار و ۳۴۵ هزار نفر در تمام مراکز درمان در حال درمان هستند.
پذیریش ۱۲۸ هزار معتاد متجاهر در مراکز ماده ۱۶ در سال گذشته/ شیب نزولی ابتلا به ایدز و هپاتیت
یاوری با بیان اینکه سال گذشته ۱۲۸ هزار نفر در مراکز درمان ماده ۱۶ جذب شدند، تصریح کرد: اقدامات درمانی در ایران در ۱۰ سال گذشته به خوبی موفقیت خود را نشان داده همچنین آمار مبتلایان به ایذر و هپاتیت به شدت در حال کاهش است علاوه بر این خدمات درمان سلامت را برای معتادان شروع کردیم و این افراد صورت رایگان از خدمات درمانی استفاده میکنند.
معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به بهرهگیری بسیار خوب از ظرفیت مشارکتهای مردمی، خیران و سازمانهای مردمنهاد در زمینه پیشگیری از اعتیاد، گفت: برخی از این سازمانهای مذکور محلی، برخی کشوری و برخی بینالمللی هستند که توأمان نسبت به توانمندسازی و حمایت از آنها اقدام میکنیم.
حمایت از کارفرمایانی که معتادان بهبودیافته را استخدام میکنند
وی خاطرنشان کرد: اگر فردی یا کارفرمایی برای یک معتاد بهبودیافته، ایجاد اشتغال کند با پرداخت کمک هزینه بیمه فرد معتاد توسط ما، از آن کارفرما حمایت میکنیم یعنی سهم بیمه پرداختی کارگر توسط کارفرما، توسط ما صورت میگیرد.
راهاندازی صندوق حمایت از بهبودیافتگان اعتیاد
یاوری، مهمترین اقدام پس از درمان معتادان را موضوع شغل و مسکن دانست و از بهرهگیری از ظرفیت خیران در این رابطه خبر داد و گفت: اخیراً نیز یک صندوق برای حمایت از بهبودیافتگان راهاندازی کردیم.
این مقام مسئول در ستاد مبارزه با موادمخدر، توجه به حوزه پیشگیری از اعتیاد را در دوران مهدکودک و دبستان حائز اهمیت دانست و خاطرنشان کرد: هر چقدر در حوزه پیشگیری بیشتر اقدام کنیم در آینده موفقتر خواهیم بود.
معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به توجه همزمان به چهار حوزه آموزش، خانواده، محیطهای کار و محلات در زمینه پیشگیری از اعتیاد، گفت: ما آمادگی برای انجام تحقیقات مشترک با سایر گروههای بینالمللی را داریم و پیشنهاد میدهیم که درباره آخرین وضعیت درمان اعتیاد در دنیا اطلاعات بهروز شده را دریافت کنیم.
پیشنهاد برای انجام ۲ اقدام مشترک ستاد با WHO
وی با اشاره به آمادگی برای انجام اقدامات مشترک در حوزه آموزش و مشارکتهای مردمی، پیشنهاد داد تا در حوزه پیشگیری کارگروه مشترک فنی بین ایران و WHO برای پیگیری تصمیمات و پروژهها تشکیل شده و همچنین نقشه راه همکاری مشترک سه تا پنج ساله با شاخصهای مشخص میان ستاد و who شکل گرفته و گام به گام پیش رود.
هزینهکرد ۶۰ تا ۷۰ همتی در راه مبارزه با موادمخدر/ از ورود موادمخدر به اروپا جلوگیری میکنیم
یاوری با ابراز امیدواری از برگزاری مجدد این جلسات با هیأت مذکور در آینده نزدیک، یادآور شد: ما سالیانه در راه مبارزه با موادمخدر شهید و جانباز تقدیم، از ورود موادمخدر به اروپا جلوگیری و در خشکی، دریا و نقاط صعبالعبور با سوداگران مرگ مبارزه میکنیم همچنین در کنار بزرگترین تولیدکنندگان موادمخدر قرار داریم و رسماً از این هیأت دعوت میکنم که در سفر آینده از مرزهای ما نیز بازدید کنند.
معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با موادمخدر با تأکید بر اینکه اکنون اصلاً از این سطح ارتباط با سازمان بهداشت جهانی راضی نیستیم، تأکید کرد: من چند هفته گذشته با سفیرمان در پرتغال، در حوزه اعتیاد، و شب گذشته با افسرمان در پکن صحبت کردم، من موردی و تکی با کشورها صحبت کردهام، اکنون WHO کجاست؟ انتظار داریم که کارشناس WHO دائم در ایران حضور داشته باشد و مستندات دائمی و مستمر WHO در اختیار ما قرار بگیرد یا اینکه خط مشاوره دائم از طریق WHO در اختیار ما قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه اقدامات سایر کشورها با اقدامات ایران در حوزه مقابله با موادمخدر و پیشگیری از اعتیاد با سایر کشورها قابل قیاس نیست و اقدامات بسیار گستردهای در ایران در این حوزه صورت میگیرد، گفت: سالانه بیش از ۱۰۰ تا ۱۵۰ جلد کتاب در این زمینهها چاپ میشود و میلیاردها تومان تحقیق صورت میگیرد و میتواند زمینهای برای اشتراکگذاری اطلاعات ما با سایر کشورها باشد.