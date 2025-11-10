اهدای خون را فراموش نکنید حتی در روزهای آلوده
معاون اجتماعی سازمان انتقال خون با اشاره به افزایش آلودگی هوا در کلانشهرها از شهروندان خواست تا در این شرایط هم اهداکننده خون باشند و از بیماران حمایت کنند.
به گزارش ایلنا از سازمان انتقال خون، شهرام میرزایی با بیان اینکه فصل پاییز در برخی از استانها همراه با آغاز سرما و افزایش آلودگی هوا است، افزود: نیاز به خون برای مراکز درمانی همیشگی است که این مهم در خصوص بیمارای های خاص از جمله هموفیلی و تالاسمی ضرورت بیشتری دارد.
معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ایران با تاکید بر اینکه خون جایگزین دیگری ندارد، اظهار کرد: با آغاز روزهای سرد، بیماری های فصلی نیز شدت مییابد و شهروندان تا مدتی از اهدای خون معاف میشوند، با تجربه ای که از سالیان گذشته داریم باید با ذخایر مناسب خون برای شرایط این فصل، آماده خدمت رسانی به بیماران شویم.
میرزایی از شهروندان به ویژه بانوان که سهم کمی از اهدای خون را به خود اختصاص دادهاند و جوانان که نسل آینده حامیان سلامت هستند خواست تا در این روزها برای نجات بیماران آستین بالا بزنند و حضور پر رنگی در مراکز و پایگاه های اهدای خون داشته باشند.
معاون اجتماعی سازمان انتقال خون گفت: در هفت ماه گذشته از سال جاری یک میلیون و ۴۳۵ هزار و ۱۸۳ واحد خون در سراسر کشور اهدا شده که استانهای سیستان و بلوچستان، زنجان و فارس بیشترین رشد آمار اهدای خون را به خود اختصاص دادهاند.
میرزایی اظهار کرد: شاخص اهدای خون بانوان گرچه اندکی افزایش نشان میدهد اما همچنان کمی کمتر از ۵ درصد اهدای خون کشور را به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: بررسی آمار نشان میدهد که استان لرستان و خراسان شمالی با ۹ درصد، استان قزوین با ۸ درصد و کرمانشاه و ایلام با کمی بیش از ۷ درصد از بالاترین شاخص اهدای خون بانوان برخوردار هستند.
میرزایی افزود: طی مدت یاد شده، استان تهران با ثبت ۲۲۱ هزار و ۴۰۶ اهدای خون بیش از ۱۵ درصد خون اهدایی کشور را به ثبت رسانده است و پس از آن استانهای فارس با نزدیک به ۸ درصد و استان خراسان رضوی با بیش از ۷ درصد رتبههای دوم و سوم را به خود اختصاص دادهاند.