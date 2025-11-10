برای اولین بار خودروسواران بیشترین سهم را در میان قربانیان داشتند

به گزارش ایلنا به نقل از شهر، سرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ با اعلام تغییر معنادار در الگوی تصادفات فوتی آبان‌ماه گفت: برای نخستین بار خودروسواران در صدر آمار متوفیان قرار گرفته‌اند؛ آماری که زنگ خطری جدی برای رانندگان پایتخت است.

وی افزود: بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در آبان‌ماه امسال ۴۷ درصد از متوفیان تصادفات رانندگی، خودروسواران بوده‌اند، در حالی که ۲۶ درصد موتورسواران و ۲۷ درصد عابران پیاده جان خود را از دست داده‌اند.

سرهنگ جوانبخت با اشاره به اینکه ۷۹ درصد تصادفات فوتی در بزرگراه‌ها رخ داده است، تأکید کرد: وقتی از خودرو صحبت می‌کنیم، یعنی از سرعت سخن می‌گوییم و سرعت خط قرمزی است که عبور از آن چیزی جز مرگ به همراه ندارد.

وی درباره گروه‌های سنی قربانیان تصادفات هفته‌های اخیر پایتخت گفت: ۶ درصد از قربانیان زیر ۲۰ سال، ۳۵ درصد بین ۲۰ تا ۳۰ سال (بیشترین سهم)، ۱۸ درصد بین ۳۰ تا ۴۰ سال، ۲۴ درصد بین ۴۰ تا ۵۰ سال و ۱۷ درصد بالای ۵۰ سال سن داشته‌اند.

سرهنگ جوانبخت با اشاره به اینکه جوانان ۲۰ تا ۳۰ ساله بیشترین قربانیان تصادفات بوده‌اند، اظهار کرد: اغلب این حوادث به دلیل هیجان، لایی‌کشی و بی‌توجهی به قوانین رخ داده است.

وی در خصوص زمان وقوع تصادفات فوتی آبان‌ماه در پایتخت افزود: بیشترین تصادفات مرگبار در بازه زمانی نیمه‌شب تا سحر رخ داده است؛ به‌گونه‌ای که ۳۸ درصد از تصادفات بین ساعت ۰۰:۰۰ تا ۰۴:۰۰، ۹ درصد بین ۰۴:۰۰ تا ۰۸:۰۰، ۲۴ درصد بین ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰، ۶ درصد بین ۱۲:۰۰ تا ۱۶:۰۰، ۶ درصد بین ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و ۱۷ درصد بین ۲۰:۰۰ تا ۲۴:۰۰ اتفاق افتاده است.

وی گفت: بیشترین تصادفات مرگبار در نیمه‌شب رخ می‌دهد؛ زمانی که برخی رانندگان یا دچار جنون سرعت هستند یا به دلیل مصرف مواد روان‌گردان و نوشیدنی‌های غیرمجاز، هوشیاری لازم را ندارند.

سرهنگ جوانبخت در ادامه به چند نمونه از تصادفات فوتی آبان‌ماه پایتخت اشاره کرد و گفت: در بزرگراه امام علی(ع)، برخورد خودروی پرسرعت با ستون پل، جان دو جوان ۱۹ و ۲۰ ساله را گرفت. همچنین در محور صالح‌آباد، یک وانت پیکان به دلیل خستگی و خواب‌آلودگی راننده با خودروی حمل زباله برخورد کرد که در پی آن، یک خانواده سه‌نفره جان باختند.

وی در پایان با تأکید بر نقش مستقیم رانندگان در کاهش حوادث گفت: تصادفات اخیر نشان می‌دهد سرعت و بی‌احتیاطی همچنان عامل اصلی مرگ در بزرگراه‌های پایتخت است. هر راننده باید بداند که انتخاب او پشت فرمان می‌تواند سرنوشت یک خانواده را تغییر دهد. اگر شهروندان از ایمن بودن خودروی خود اطمینان ندارند یا شرایط جسمی و روحی مناسب برای رانندگی وجود ندارد، نباید با سرعت‌های خطرناک وارد بزرگراه‌ها شوند. خانواده‌ها نیز لازم است نظارت بیشتری بر رفتار رانندگی فرزندان خود داشته باشند تا از بروز فجایع جلوگیری شود. رانندگی مسئولانه یعنی احترام به زندگی؛ آرام‌تر برانید، چون مقصد شما زندگی است، نه پایان آن.

