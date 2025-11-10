خبرگزاری کار ایران
حریق در خیابان سردارجنگل با یک کشته و یک مصدوم

حریق در خیابان سردارجنگل با یک کشته و یک مصدوم
روابط عمومی و امور بین‌الملل اورژانس استان تهران از حادثه حریق در خیابان سردار جنگل خبر داد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی و امور بین‌الملل اورژانس استان تهران اعلام کرد: ساعت ۹:۰۹ دقیقه امروز (دوشنبه)، گزارشی مبنی بر حریق در یک ساختمان به مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان اعلام‌شد. 

بلافاصله یک دستگاه موتورلانس و دو دستگاه آمبولانس به‌محل‌حادثه‌در سردارجنگل اعزام‌شدند. متاسفانه در این حادثه یک نفر جان باخت و یک نفر بعد از اقدامات اولیه به مراکز درمانی انتقال یافتند.

