سخنگوی اورژانس استان تهران:

حریق در مرغداری ورامین ۲ کشته بر جای گذاشت

سخنگوی اورژانس استان تهران از وقوع حادثه حریق در یک واحد مرغداری خبر داد و گفت: متاسفانه در این حادثه دو نفر جان باختند.

به گزارش ایلنا، شروین تبریزی، سخنگوی اورژانس استان تهران، اعلام کرد: حوالی ساعت ۸:۳۹ دقیقه امروز (دوشنبه) گزارشی مبنی بر حریق در یک واحد مرغداری به مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران اعلام شد. 

او افزود: با این حادثه بلافاصله دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه در ورامین - جوادآباد - روستای حصار قاضی اعزام شدند. 

تبریزی با اشاره به آمار جانباختگان این حادثه، گفت: متاسفانه در این حادثه دو نفر جان باختند.

