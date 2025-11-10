حریق در مرغداری ورامین ۲ کشته بر جای گذاشت

به گزارش ایلنا، شروین تبریزی، سخنگوی اورژانس استان تهران، اعلام کرد: حوالی ساعت ۸:۳۹ دقیقه امروز (دوشنبه) گزارشی مبنی بر حریق در یک واحد مرغداری به مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران اعلام شد.

او افزود: با این حادثه بلافاصله دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه در ورامین - جوادآباد - روستای حصار قاضی اعزام شدند.

تبریزی با اشاره به آمار جانباختگان این حادثه، گفت: متاسفانه در این حادثه دو نفر جان باختند.

