خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

علت افزایش تصادفات در بزرگراه‌ها چیست؟

علت افزایش تصادفات در بزرگراه‌ها چیست؟
کد خبر : 1711942
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران از جایگزینی نیوجرسی‌ها به جای گاردریل در بزرگراه‌ها خبر داد و گفت: با این وجود آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد، برخورد پلیس با رانندگان پرخطر به ویژه در ساعات شب است.

به گزارش ایلنا، مهدی بابایی، با اشاره به ایمن‌سازی بزرگراه‌های پایتخت در دوره ششم مدیریت شهری، اظهار کرد: ایمنی در این حوزه از لحاظ زیرساختی پیشرفت جدی داشته و نمونه مشهود آن برای شهروندان، جایگزینی نیوجرسی به جای گاردیل‌هاست. 

وی با بیان اینکه گاردریل‌ها غالباً ایمنی لازم را نداشتند، یادآور شد: بعضاً شاهد این بودیم که گاردریل به جای کمک به حفظ جان شهروندان، حادثه‌ساز می‌شدند و با جدا شدن از سطح زمین وارد خودرو می‌شدند و به دنبال آن تصادفات مرگباری در بزرگراه‌ها رقم می‎خورد. 

رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران همچنین تصریح کرد: نیوجرسی‌هایی که در بزرگراه‌ها نصب شده، از آخرین استاندارد روز دنیا برخوردارند که این اقدام یکی از نمادهای بارز ایمن‌سازی معابر به شمار می‌رود. 

وی با تأکید بر اینکه نکته قابل تأملی که باید مورد توجه قرار بگیرد، رفتارهای پرخطر برخی رانندگان است، خاطرنشان کرد: در یک یا دو سال اخیر این رفتارها به ویژه در ساعات شب افزایش یافته و رانندگان با شرایط غیرمتعارف و خارج از حالت عادی، با رانندگی پرخطر خود باعث حادثه می‌شوند. 

به گزارش شهر، بابایی با بیان اینکه پلیس باید برخورد جدی‌تری با این رانندگان داشته باشد، گفت: آمار غیررسمی نشان می‌دهد که به دلیل همین رانندگی‌های پرخطر در ساعات شب، تصادفات در بزرگراه‌ها افزایش یافته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ