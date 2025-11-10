به گزارش ایلنا، «محمدو سان»؛ وزیر امنیت کشور بورکینافاسو و هئیت همراه با حضور در ستاد فراجا با سردار «احمدرضا رادان»؛ فرمانده کل انتظامی کشور دیدار و گفت و گو کردند.

سردار رادان اظهار کرد: لازم میدانم از مهمان نوازی جناب آقای «محمدو سان» در سفر بنده و هئیت همراهم به کشور بورکینافاسو قدردانی کنم و به ایشان و هئیت همراه خیر مقدم و خوش آمد می‌گویم.

وی افزود: پلیس ایران ۴۰ ماموریت و وظیفه را عهده دار است و این ماموریت‌ها در ساختار ویژه و بزرگ فراجا گنجانده شده است؛ از مرزبانی با وظیفه امنیت مرزهای جمهوری اسلامی ایران تا یگان‌های ویژه با ماموریت چندگانه، چندین پلیس برای وظایف و ماموریت‌های دیگر طرح ریزی شده و ماموریت‌ها را دنبال می‌کنند از جمله؛ پلیس راهور فراجا، پلیس آگاهی فراجا، پلیس پیشگیری فراجا، پلیس سایبری فراجا، پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا، پلیس بین الملل فراجا و غیره.

سردار رادان با گریزی بر برخی اقدامات و دستاوردهای پلیس عنوان کرد: ما سالانه بالغ بر ۵۰۰ تن مواد مخدر کشف می‌کنیم و برای مبارزه با مواد مخدر، ۴ هزار شهید تقدیم کرده‌ایم و این دستاوردها، «جهان شمول» است.

فرمانده کل انتظامی کشور در ادامه به فعالیت دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن مجتبی (ع) و دانشگاه جامع علوم انتظامی امین در حوزه تربیت دانشجو و افسر پلیس پرداخت.

وی ماموریت‌های پلیس ایران را دارای پشتوانه علمی دانست و بر فعالیت مرکز مطالعات راهبردی و پژوهشگاه فراجا اشاره کرد.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به فعالیت سایر پلیس‌های تخصصی عنوان کرد: پلیس جمهوری اسلامی ایران رویکردی فعال در تعامل با آفریقا ترسیم کرده و بنابر این توسعه همه جانبه همکاری‌ها را دنبال می‌کند و در سال‌های اخیر نیز تحرک و پویایی بیشتری را در تعامل دو کشور شاهدیم مثل افتتاح سفارت بورکینافاسو در تهران و سایر اقدامات دیگر.

سردار رادان ادامه داد: سطح مناسبات و تعاملات دو کشور ایران و بورکینافاسو رو به رشد است و بیانگر همکاری روزافزون و درک نیازمندی‌های دو کشور است.

وی بیان کرد: پلیس جمهوری اسلامی ایران بر توسعه همکاری‌های همه جانبه تاکید دارد و در این راستا اعلام آمادگی می‌کنیم.

آمادگی برای توسعه همکاری‌های پلیسی

این مقام ارشد انتظامی با گریزی بر سفر به بورکینافاسو مطرح کرد: سفر بنده به کشور شما حائز نتایج و دستاوردهای خوبی بود؛ امید که سفر جناب آقای وزیر هم زمینه ساز گسترش این همکاری‌ها باشد.

فرمانده کل انتظامی کشور، همکاری‌های آموزشی، تبادل دانش، اطلاعات و تجربیات پلیسی، همکاری برای مبارزه با تروریسم، مبارزه قاچاق مواد مخدر، جرایم سایبری و…را از مفاد همکاری‌های پیش رو بر اساس امضای تفاهم نامه مشترک برشمرد.

سردار رادان گفت: طی چند روزی که مفتخر به میزبانی دوستان هستیم با بخشی از توانمندی‌های ما آشنا خواهند شد.

تشکیل کمیته‌ها و کارگروه‌های مشترک برای همکاری

وی امضای تفاهم نامه همکاری مشترک را فصل تازه‌ای در تعاملات پلیسی دو کشور دانست و بر لزوم تشکیل کمیته‌ها و کارگروه‌های مشترک میان دو کشور به منظور پیشبرد اهداف این تفاهم نامه همکاری تاکید کرد.

گفتنی است؛ «محمدو سان»؛ وزیر امنیت کشور بورکینافاسو نیز از مهمان نوازی سردار «رادان» قدردانی کرد و اظهار داشت: من و هئیت همراهم هرگز این سطح از مهمان نوازی، استقبال و همکاری را فراموش نخواهیم کرد.

ادای احترام به روحیه ایستادگی و مبارزه مردم ایران در برابر رژیم صهیونیستی

وی با اشاره به جنگ تحمیلی با رژیم صهیونیستی عنوان کرد: برای شهادت جمعی از هم وطنان شما در طول این جنگ، ابراز همدردی می‌کنم، مقاومت، تاب آوری و مبارزه ملت ایران در برابر رژیم صهیونیستی، سراسر سربلندی و افتخار است.

این مقام مسئول با اشاره به امضای تفاهم نامه همکاری مشترک میان دو کشور ایران و بورکینافاسو بیان کرد: این تفاهم نامه آغاز همکاری‌ها جدید و توسعه تعاملات دو کشور است.

دانش و تجریبات پلیس ایران بی‌نظیر است

به گزارش پلیس، وزیر امنیت کشور به تشریح ساختار امنیتی این کشور پرداخت و تاکید کرد: معتقدیم از دانش، تجربیات و توانمندی بی‌نظیر پلیس ایران بسیار می‌توانیم بهره بگیریم، امنیت حاکم بر ایران، بیانگر توانمندی پلیس این کشور است.

