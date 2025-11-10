مالش چشم از عوامل مؤثر در بروز قوز قرنیه است
فوقتخصص قرنیه و سگمان قدامی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گفت: مالیدن چشم بهویژه در افرادی که سابقه آلرژیهای چشمی دارند، از عوامل مهم بروز بیماری قوز قرنیه محسوب میشود.
به گزارش ایلنا، جواد صادقی با اشاره به اینکه افرادی که به دلیل خارش چشم، آن را به طور مکرر و با شدت زیاد میمالند، بیشتر در معرض ابتلا به قوز قرنیه قرار دارند، اظهار کرد: علاوه بر زمینههای ژنتیکی، مالش چشم یکی از عوامل خطر (ریسکفاکتورها) و مؤثر در ایجاد قوز قرنیه است؛ بنابراین توصیه میشود افراد از ماساژ یا فشار دادن محکم چشمها به طور جدّی خودداری کنند.
وی در توضیح ماهیت این بیماری افزود: قوز قرنیه نوعی اختلال پیشرونده است که در اثر کاهش استحکام بافت قرنیه ایجاد میشود. در این حالت، قرنیه سفتی طبیعی خود را از دست داده و شکل کروی آن بهتدریج تغییر میکند و در مراحل پیشرفته به صورت مخروطی درمیآید.
صادقی یادآور شد: بیماری قوز قرنیه (Keratoconus) یکی از شایعترین اختلالات قرنیه در ایران و خاورمیانه است و حدود ۲ تا ۴ درصد افراد جامعه به آن مبتلا هستند. وی افزود: در افرادی که یکی از بستگان درجهاول دچار قوز قرنیه است، احتمال ابتلا تا ۲۰ درصد افزایش مییابد که رقم قابلتوجهی است.
این فوقتخصص قرنیه با بیان اینکه قوز قرنیه بیماری پیشروندهای است و باید به موقع تشخیص داده شود، تأکید کرد: افرادی که سابقه ژنتیکی یا آلرژی چشمی دارند، کسانی که به طور مداوم چشم خود را میمالند و بیماران مبتلا به آستیگماتیسم، بهویژه آستیگماتهای بالا، نابرابر بین دو چشم یا در حال افزایش، باید احتمال بروز این بیماری را جدّی بگیرند. همچنین اگر با وجود استفاده از عینک، دید فرد بهبود کامل نمییابد، لازم است برای بررسی وضعیت قرنیه به چشمپزشک مراجعه کند.
وی درباره اهمیت تشخیص زودهنگام این بیماری اظهار داشت: در صورت تشخیص بهموقع، میتوان با انجام عمل جراحی کراسلینک (Cross-linking) از پیشرفت بیماری جلوگیری کرد.
صادقی خاطرنشان کرد: با اجرای دقیقتر پروتکلهای تشخیصی و غربالگری در سالهای اخیر، خوشبختانه آمار پیوند قرنیه ناشی از قوز قرنیه در ایران و جهان روند کاهشی داشته است. با این حال، هنوز مواردی وجود دارد که به دلیل تأخیر در مراجعه، تنها راه درمان برای بیماران، پیوند قرنیه است.
به گزارش وبدا، وی در پایان تأکید کرد: تشخیص بهموقع نقش مهمی در کنترل و جلوگیری از پیشرفت قوز قرنیه دارد؛ بنابراین افراد دارای علائم مشکوک یا سابقه خانوادگی این بیماری، باید حتماً با پزشک متخصص مشورت کنند. با توجه به شیوع بالای قوز قرنیه در ایران، در صورت وجود سابقه خانوادگی یا تغییرات مکرر در شماره چشم، مراجعه به چشمپزشک ضروری است.