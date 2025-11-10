خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توقیف کامیون با راننده ۱۹ ساله بدون گواهینامه!

توقیف کامیون با راننده ۱۹ ساله بدون گواهینامه!
کد خبر : 1711913
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان از توقیف یک دستگاه کامیون به علت رانندگی بدون گواهینامه در محور فراهان این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ "روح الله آشوری"در تشریح این خبر بیان داشت: مأموران پلیس راه در راستای اجرای طرح‌های ارتقای انضباط ترافیکی و کنترل تخلفات رانندگی، یک دستگاه کامیون را به دلیل تخلفات مربوط متوقف کردند.

وی افزود: پس از بررسی‌های انجام‌شده، مشخص شد راننده 19 ساله فاقد گواهینامه رانندگی است که خودرو پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی، به پارکینگ منتقل شد.

رئیس پلیس راه استان مرکزی با تأکید بر لزوم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از والدین خواست از در اختیار گذاشتن وسایل نقلیه به افراد فاقد گواهینامه به‌ویژه فرزندان خود، جداً خودداری کنند. برابر مقررات، رانندگی بدون گواهینامه جرم است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ