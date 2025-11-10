توقیف کامیون با راننده ۱۹ ساله بدون گواهینامه!
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان از توقیف یک دستگاه کامیون به علت رانندگی بدون گواهینامه در محور فراهان این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ "روح الله آشوری"در تشریح این خبر بیان داشت: مأموران پلیس راه در راستای اجرای طرحهای ارتقای انضباط ترافیکی و کنترل تخلفات رانندگی، یک دستگاه کامیون را به دلیل تخلفات مربوط متوقف کردند.
وی افزود: پس از بررسیهای انجامشده، مشخص شد راننده 19 ساله فاقد گواهینامه رانندگی است که خودرو پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی، به پارکینگ منتقل شد.
رئیس پلیس راه استان مرکزی با تأکید بر لزوم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از والدین خواست از در اختیار گذاشتن وسایل نقلیه به افراد فاقد گواهینامه بهویژه فرزندان خود، جداً خودداری کنند. برابر مقررات، رانندگی بدون گواهینامه جرم است.