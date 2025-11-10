توقیف کامیون با راننده ۱۹ ساله بدون گواهینامه!

وی افزود: پس از بررسی‌های انجام‌شده، مشخص شد راننده 19 ساله فاقد گواهینامه رانندگی است که خودرو پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی، به پارکینگ منتقل شد.

رئیس پلیس راه استان مرکزی با تأکید بر لزوم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از والدین خواست از در اختیار گذاشتن وسایل نقلیه به افراد فاقد گواهینامه به‌ویژه فرزندان خود، جداً خودداری کنند. برابر مقررات، رانندگی بدون گواهینامه جرم است.