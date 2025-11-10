خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهادت مامور پلیس در عملیات دستگیری سارقان مسلح

شهادت مامور پلیس در عملیات دستگیری سارقان مسلح
کد خبر : 1711907
لینک کوتاه کپی شد.

مامور پلیس شهرستان رامشیر در جریان درگیری با سارقان مسلح، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ فرهاد شاکرمی در تشریح این خبر اظهار داشت: بامداد امروز 19آبان‌ماه، ماموران انتظامی حین گشت‌زنی، 2 سارق مسلح را در حال سرقت سیم برق شناسایی کردند.

وی افزود: سارقان به محض مشاهده ماموران پلیس، اقدام به تیراندازی کردند که با تیراندازی متقابل، یکی از آن‌ها دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رامشیر تصریح کرد: در این عملیات، ستوانیکم" حجت‌اله ولی‌زاده" بر اثر مجروحیت به درجه رفیع شهادت نائل آمد و یک سرباز نیز مجروح شد.

فرماندهی انتظامی استان خوزستان، شهادت این پلیس جان‌برکف را به محضر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، کارکنان خدوم مجموعه انتظامی، خانواده‌ معظم وی و مردم شهیدپرور و انقلابی استان خوزستان تبریک و تسلیت عرض می کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ