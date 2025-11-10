شهادت مامور پلیس در عملیات دستگیری سارقان مسلح
مامور پلیس شهرستان رامشیر در جریان درگیری با سارقان مسلح، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ فرهاد شاکرمی در تشریح این خبر اظهار داشت: بامداد امروز 19آبانماه، ماموران انتظامی حین گشتزنی، 2 سارق مسلح را در حال سرقت سیم برق شناسایی کردند.
وی افزود: سارقان به محض مشاهده ماموران پلیس، اقدام به تیراندازی کردند که با تیراندازی متقابل، یکی از آنها دستگیر شد.
فرمانده انتظامی شهرستان رامشیر تصریح کرد: در این عملیات، ستوانیکم" حجتاله ولیزاده" بر اثر مجروحیت به درجه رفیع شهادت نائل آمد و یک سرباز نیز مجروح شد.
فرماندهی انتظامی استان خوزستان، شهادت این پلیس جانبرکف را به محضر مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، کارکنان خدوم مجموعه انتظامی، خانواده معظم وی و مردم شهیدپرور و انقلابی استان خوزستان تبریک و تسلیت عرض می کند.