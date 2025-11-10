شهادت مامور پلیس در عملیات دستگیری سارقان مسلح

وی افزود: سارقان به محض مشاهده ماموران پلیس، اقدام به تیراندازی کردند که با تیراندازی متقابل، یکی از آن‌ها دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رامشیر تصریح کرد: در این عملیات، ستوانیکم" حجت‌اله ولی‌زاده" بر اثر مجروحیت به درجه رفیع شهادت نائل آمد و یک سرباز نیز مجروح شد.

فرماندهی انتظامی استان خوزستان، شهادت این پلیس جان‌برکف را به محضر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، کارکنان خدوم مجموعه انتظامی، خانواده‌ معظم وی و مردم شهیدپرور و انقلابی استان خوزستان تبریک و تسلیت عرض می کند.