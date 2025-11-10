گزارش عملکرد ایرانداک در سال ۱۴۰۳ منتشر شد
گزارش عملکرد پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) در سال ۱۴۰۳ در پنج بخش منتشر شد.
به گزارش ایلنا، در سال 1403، پایگاه «گنج» با یک میلیون و 784 هزار رکورد، 754 هزار و 559 کاربر، دو میلیون و 986 هزار بازدید، و سه هزار و 980 کاوش روزانه، داشته است.
ایرانداک در سال گذشته، 62 هزار و 732 پایاننامه و رساله را نمایهسازی و ویرایش کرده است.
همچنین روزانه 259 پارسا (پایاننامه و رساله)، 191 پیشنهاده و یک پارسای دانشآموختگان ایرانی بیرون از کشور با همکاری 589 موسسه آموزشعالی در سامانه ملی ثبت پایاننامه، رساله، و پیشنهاده بارگزاری شده است.
گفتنی است، هفت کتاب، 60 مقاله نشریه، سه مقاله در همایش ملی، و پنج مقاله در همایش جهانی در سال گذشته منتشر شده و چهار طرح پژوهشی تقاضامحور و 14 طرح پژوهشی سازمانی به اتمام رسیده است.
همچنین در سال گذشته، 134 عنوان دوره آموزشی برای نزدیک به دو هزار دانشپذیر با 90 درصد رضایت درایرانداک برگزار شده است.
به گزارش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، لازم به ذکر است، مدارس اخلاق در پژوهش، هوش مصنوعی، روش پژوهش، از پیشنهاده تا دفاع، تعامل انسان و اطلاعات، توانمندسازی دانشجویان و دانشآموختگان زبانشناسی و کارآفرینی، سال 1403 در ایرانداک برگزار شده است.
همچنین گزارش عملکرد سال 1403 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران به پنج ماموریت بنیادین ایرانداک؛ پژوهش، مدیریت اطلاعات علم و فناوری، آموزش، همکاری و هماهنگی، و پشتیبانی از سیاستگذاری علم و فناوری پرداخته است که متن کامل و دادهنمای این گزارش در نشانی irandoc.ac.ir/about/report در دسترس همگان قرار دارد.