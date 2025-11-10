خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران خبر داد:

مردودی ۲۷ درصد خودروهای مورد بررسی در معاینه فنی

مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران از بررسی بیش از ۹۱۴ هزار خودرو خبر داد و گفت: ۲۷ درصد این خودروها در نوبت اول بررسی، مردود شدند.

به گزارش ایلنا، محمدمهدی میرزایی قمی، مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهرداری تهران، با اشاره به آمار مراجعات خودروها به مراکز معاینه فنی پایتخت گفت: تا روز گذشته در مجموع حدود ۹۱۴ هزار خودرو شامل مراجعات اولیه و مراجعات مجدد به مراکز معاینه فنی تهران مراجعه کرده‌اند.

وی افزود: در مراجعه نخست، حدود ۲۷ درصد از خودروها به دلیل نقص فنی موفق به اخذ گواهی معاینه فنی نشده‌اند. بر همین اساس تاکنون حدود ۶۹۲ هزار فقره گواهی معاینه فنی صادر شده است.

میرزایی قمی تأکید کرد: تعداد مراجعات نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییر محسوسی نداشته، اما تعداد خودروهای در حال تردد در شهر تهران افزایش یافته است.

