سازمان هواشناسی اعلام کرد:
تداوم آلودگی هوا در شهرهای صنعتی
سازمان هواشناسی اعلامکرد که تا روز پنجشنبه جوی آرام و پایدار در اغلب نقاط کشور شاهد خواهیم بود که این مساله افزایش غلظت آلاینده های جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت را به دنبال خواهد داشت.
به گزارش ایلنا، بر اساس نقشههای همدیدی و آیندهنگری سازمان هواشناسی، امروز (دوشنبه) در ساعات بعد از ظهر در مرکز، شرق و جنوب شرق و سهشنبه در جنوب شرق کشور، افزایش وزش باد و گاهی خیزش گرد و خاک رخ می دهد.
در سایر مناطق کشور، جو آرام و پایدار است و تا پنجشنبه این وضعیت ادامه خواهد داشت که پیامد آن، افزایش غلظت آلاینده های جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت به ویژه در ساعات اولیه صبح خواهد بود.جمعه بعد از ظهر در ارتفاعات زاگرس مرکزی و ارتفاعات واقع در شمال غرب کشور، افزایش وزش باد و گاهی رگبار پراکنده انتظار می رود.
امروز آسمان تهران صاف همراه با غبار محلی و گاهی وزش باد ملایم است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۲ و کمینه دمای آن به ۱۲ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.