خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد:

تداوم آلودگی هوا در شهرهای صنعتی

تداوم آلودگی هوا در شهرهای صنعتی
کد خبر : 1711885
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان هواشناسی اعلام‌کرد که تا روز پنجشنبه جوی آرام و پایدار در اغلب نقاط کشور شاهد خواهیم بود که این مساله افزایش غلظت آلاینده های جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت را به دنبال خواهد داشت.

به   گزارش  ایلنا،  بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری سازمان هواشناسی، امروز (دوشنبه) در ساعات بعد از ظهر در مرکز، شرق و جنوب شرق و سه‌شنبه در جنوب شرق کشور، افزایش وزش باد و گاهی خیزش گرد و خاک رخ می دهد.

در سایر مناطق کشور، جو آرام و پایدار است و تا پنجشنبه این وضعیت ادامه خواهد داشت که پیامد آن، افزایش غلظت آلاینده های جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت به ویژه در ساعات اولیه صبح خواهد بود.

جمعه بعد از ظهر در ارتفاعات زاگرس مرکزی و ارتفاعات واقع در شمال غرب کشور، افزایش وزش باد و گاهی رگبار پراکنده انتظار می رود.

امروز آسمان تهران صاف همراه با غبار محلی و گاهی وزش باد ملایم است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۲ و کمینه دمای آن به ۱۲ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ