تداوم آلودگی هوا در شهرهای صنعتی

در سایر مناطق کشور، جو آرام و پایدار است و تا پنجشنبه این وضعیت ادامه خواهد داشت که پیامد آن، افزایش غلظت آلاینده های جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت به ویژه در ساعات اولیه صبح خواهد بود.

جمعه بعد از ظهر در ارتفاعات زاگرس مرکزی و ارتفاعات واقع در شمال غرب کشور، افزایش وزش باد و گاهی رگبار پراکنده انتظار می رود.

امروز آسمان تهران صاف همراه با غبار محلی و گاهی وزش باد ملایم است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۲ و کمینه دمای آن به ۱۲ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.