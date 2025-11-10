در گفتوگو با ایلنا اعلام شد:
سویه جدید کرونا؛ کرونای تیغی در کشور شیوع یافته است
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: ویروسی جدید منتشر شده است که یک سویه جدید از کرونا به نام "کرونای تیغی" شناخته میشود.این ویروس جدید با گلودرد شدید مانند حالت تیغی همراه است و علائم شبیه سرماخوردگی، سرفه و گلو درد دارد.
«مینو محرز» متخصص بیماریهای عفونی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران به خبرنگار ایلنا گفت: ویروسی جدید منتشر شده است که یک سویه جدید از کروناست و به نام "کرونای تیغی" شناخته میشود .این ویروس جدید با گلودرد شدید مانند حالت تیغی همراه است و علائم شبیه سرماخوردگی، سرفه و گلو درد دارد.
وی افزود: ویروس کرونا بهطور مداوم جهش میکند و نوع جدیدی از آن به وجود میآید. حالا این نوع کرونا "تیغی" که با گلو درد همراه است، ممکن است از جایی آمده باشد و هر روز تعداد مبتلایان بیشتر شود.
متخصص بیماری های عفونی در ادامه گفت: با افزایش عفونتهای ویروسی، بهویژه این نوع جدید، در کشور و جاهایی که سرما و زمستان بیشتر باشد شیوع پیدا خواهد کرد. تعداد بیمارانی که بستری میشوند قابل توجه است و بهتدریج کمتر میشوند. چند وقت پیش، تعداد مبتلایان زیاد بود، اما حالا بهنظر میرسد که کم کم در حال کاهش است.
مینو محرز اظهار کرد: با ورود به فصل سرما، نوع جدیدی از آنفولانزا هم دوباره در حال ظهور است، در حالی که پیشتر بهطور خفیفتری وجود داشت. هنوز گزارشی از آنفولانزای نوع A در ایران بهویژه در تهران مشاهده نشده است. شاید در جاهای دیگر که سردتر هستند، وجود داشته باشد. در تهران، تاکنون گزارشی دقیق از این نوع جدید منتشر نشده است، اما کم کم شاهد افزایش موارد جدید آنفولانزا هستیم.
این استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تصریح کرد: علائم آنفولانزای نوع جدید بسیار شبیه به آنفولانزاهای قبلی است و برای تشخیص دقیقتر، نیاز به آزمایشگاه داریم. توصیه میشود در صورت امکان واکسن زده شود، زیرا میتواند مقداری از مصونیت ما را افزایش دهد، اما پیشگیری کامل نخواهد کرد. بهطور کلی، هر ده سال یکبار نوع جدیدی از ویروس آنفولانزا شیوع پیدا میکند و ممکن است به در کل جهان گسترش یابد.