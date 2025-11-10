صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در دستور کار نیست

«فاطمه مقصودی» عضو فراکسیون زنان مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که موضع این فراکسیون نسبت به صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان چیست؟ گفت: این موضوع صدور گواهینامه در فراکسیون زنان مطرح نشده و در دستور کار فراکسیون قرار نگرفته است. در فراکسیون ما به این موضوع به صورت جدی پرداخته نشده است. در حال حاضر موضوع مهریه در دستور کار ما قرار دارد و بر این مساله متمرکز هستیم.

او با تاکید بر اهمیت پرداختن به زوایای هر طرحی ادامه داد: وقتی در مجلس قانون‌گذاری می‌شود دستگاه‌های بسیاری در موضوع دخیل هستند، کمیسیون‌های تخصصی مربوطه، مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان و دستگاهای امنیتی نظرات خود را درباره موضوع محل بحث اعلام می‌کنند و درباره آن رای‌گیری می‌شود. قانون‌گذاری کار راحتی نیست.

مقصودی عنوان کرد: در حال حاضر موضوع حق و حقوق زنان و مهریه آن‌ها مطرح است و در این باره باید با دقت تصمیم‌گیری شود. درباره سایر موضوعات هم به همین شکل است، مباحثی که قرار است تبدیل به قانون شوند باید همین فرایند را طی کنند.

